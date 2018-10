Olimpiadi 2026, il Coni chiarisce: "Torino ormai è fuori" - DIRE.it

VENEZIA – In queste ore il presidente del Coni, Giovanni Malagò, sta atterrando a Buenos Aires per la sessione del Cio in cui saranno valutati i dossier e che porterà poi, all’inizio della settimana, alla definizione della short list delle candidature che potranno presentare il dossier definitivo e si giocheranno l’assegnazione. Ovviamente, il Cio definirà la short list sulla base dei dossier che sta valutando in questi giorni, e tra questi quello Milano Cortina c’è, quello di Torino no. Lo spiega Diana Bianchedi, dirigente Coni, oggi durante la conferenza stampa al termine del primo incontro operativo tra i sindaci di Milano e Cortina, Giuseppe Sala e Giampiero Ghedina, e i governatori di Veneto e Lombardia Luca Zaia e Attilio Fontana. L’intervento di Bianchedi chiarisce quindi che la porta per Torino è ormai chiusa, ed esclude anche che il Coni possa votare per decidere quale dei due dossier sia il migliore, se quello Milano Cortina o quello della sola Torino. “E ADESSO AVANTI TUTTA PER MILANO-CORTINA” La candidatura italiana alle Olimpiadi invernali 2026 si chiamerà “Milano Cortina 2026”. Il Cio l’8 o il 9 ottobre definirà la ‘short list’ delle città candidate e in ogni caso, anche se un supporto economico del governo italiano è caldeggiato, trovare le risorse necessarie non sarà un problema. Tanto più che entro il prossimo 11 gennaio bisognerà presentare il dossier definitivo fornendo una garanzia politica delle coperture economiche, ma non sarà necessaria alcuna copertura. Queste le principali notizie emerse oggi durante la conferenza stampa organizzata a palazzo Balbi, Venezia, al termine del primo incontro operativo sulla candidatura alle Olimpiadi invernali 2026 tra i sindaci di Milano e Cortina, Giuseppe Sala e Giampiero Ghedina, e i governatori di Veneto e Lombardia, Luca Zaia e Attilio Fontana. Riunione che è andata nel migliore dei modi, con un clima di grande collaborazione e la voglia di raggiungere l’obiettivo, concentrandosi sulle tappe e sui problemi da risolvere, tanto da spingere Fontana ad affermare che “sarà facile continuare a lavorare insieme”. Ora “i dettagli non li possiamo dire per non avvantaggiare i nostri competitor, è quasi una partita a scacchi”, spiega Zaia, anticipando però “un roadshow internazionale per la promozione della candidatura, che avrà intanto anche la funzione di promuovere i territori”. Ghedina ricorda invece che nel 2026 ci sarà la ricorrenza dei 70 anni dalla prima Olimpiade invernale del 1956, che si è tenuta proprio a Cortina e si dice sicuro che “la candidatura si trasformerà in un’assegnazione”, grazie al lavoro svolto per i Modiali di sci 2021 e la collaborazione con Milano, forte dell’esperienza di Expo. E proprio da quell’esperienza parte Sala, che si mette a disposizione per “replicare migliorando quello che è stato gestito bene, ad esempio la sicurezza, ed evitando di replicare quello che si è sbagliato”. Dal punto di vista della governance, ad esempio, che avrà una formula diversa da quella della Spa di Expo, e che sarà individuata “confrontandoci con il governo, con Giorgetti, ma anche con il Coni”. Venendo alle garanzie, non sarà quindi necessaria una fideiussione, il che lascia sostanzialmente anni di tempo per trovare i soldi, anche se Zaia assicura che già dal bilancio di previsione 2019 la Regione Veneto inserirà degli stanziamenti, in modo da dare anche un segnale forte al Cio: “noi ci siamo”. Del resto Veneto e Lombardia pesano come l’Austria, e il Cio non dovrebbe storcere il naso nel caso in cui dal governo dovesse davvero mancare il sostegno economico. E le cifre in ballo, 1,27 miliardi di cui circa 370 milioni dai territori, non dovrebbero lievitare. Perché, spiega Michele Re di Weplan, azienda che ha sviluppato il dossier, “sono le prime Olimpiadi organizzate con il nuovo regolamento Cio 2020, che fornisce 118 raccomandazioni per rendere meno onerosa l’organizzazione” e che non impone di costruire nuovi palazzetti per rispettare le capienza previste ma, anzi, pretende che i piani urbanistici in vigore non siano modificati. Nessuna infrastruttura ad hoc, quindi, ma solo adattamenti dell’esistente. E poi “i territori sono già pronti”, aggiunge Re. Ora si attende quindi il prossimo passaggio, l’annuncio da parte del Cio della short list, che avverrà la settimana prossima. Poi ci sarà tempo fino all’11 gennaio per presentare le garanzie copertura per i 370 milioni e il dossier, che dovrà rispondere a ben 132 domande specificate dal Cio, ed infine a settembre 2019 si saprà dove si faranno le Olimpiadi. E oggi, da Venezia, arriva un forte tifo per Milano Cortina.