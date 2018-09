Lazio, copertura vaccini del 96% per bimbi fino a 4 anni; Roma, Zingaretti e Alfonsi inaugurano primo asilo nel tridente

PONTE DELLA SCAFA RIAPRIRA’ AL TRAFFICO LUNEDI’ 24 SETTEMBRE

“Il Ponte della Scafa sara’ riaperto al traffico in entrambi i sensi di marcia da lunedi’ 24 Settembre”. Ad annunciarlo oggi il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, al termine di una riunione tecnica che si e’ svolta negli uffici della Regione con tutti gli enti istituzionali coinvolti. La riapertura del ponte consentira’ di alleviare i disagi di questi giorni e allo stesso tempo impone un’accelerazione dei tempi di realizzazione del nuovo ponte della Scafa gia’ appaltato dal Comune di Roma. Nel frattempo, ha ricordato l’assessore comunale alla Mobilita’, Linda Meleo, “continuera’ ad essere attivo il servizio di bus navette predisposto da Atac”.

NEL LAZIO COPERTURA VACCINI DEL 96% PER BIMBI FINO A 4 ANNI

Nelle scuole del Lazio la copertura vaccinale per i bambini fino a 4 anni e’ del 96,08%, mentre l’87,03% dei bambini di 5-6 anni e’ in regola con le vaccinazioni. Lo ha registrato l’osservatorio dell’Associazione nazionale Presidi Lazio, sugli ultimi dati disponibili elaborati dalla Regione. Ad attendere i dirigenti ci saranno ancora i certificati delle Asl, le autocertificazioni e le ipotetiche classi protette, ma con una certezza in piu’, arrivata direttamente dal Ministero dell’Istruzione: sull’autocertificazione nessuna responsabilita’ per i presidi, saranno le famiglie a risponderne, assumendosi la responsabilita’ di questo atto. A garantirlo e’ stato il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, nel corso di un incontro con i sindacati dello scorso 23 agosto.

ROMA, ZINGARETTI E ALFONSI INAUGURANO PRIMO ASILO NEL TRIDENTE

Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e la presidente del I Municipio, Sabrina Alfonsi, hanno inaugurato questa mattina il primo asilo nido del Tridente, in via di Gesu’ e Maria. La struttura scolastica prevede 31 posti e ha gia’ registrato 22 iscrizioni. “Siamo contenti di aver dato una mano in questo quadrante della citta’” ha detto Zingaretti- Tutti i servizi sono importanti, ma in questo momento storico e’ ancora piu’ importante puntare sulla formazione e il sostegno alla natalita’”. Circa 400 mila euro la spesa a carico della Regione Lazio. “E’ solo grazie a questi finanziamenti che siamo riusciti ad aprire il nido” ha commentato Alfonsi.

SCONTRI TRA ULTRAS LAZIO-SPAL AD AURONZO, 31 INDAGATI E DASPO

Trentuno indagati e altrettanti daspo per gli scontri tra ultras di Lazio e Spal avvenuti lo scorso 28 luglio ad Auronzo di Cadore, in provincia di Belluno, in occasione del ritiro estivo della societa’ capitolina. A notificarli oggi sono stati gli agenti della Digos, dando esecuzione ai decreti di perquisizione emessi dalla Procura della Repubblica di Belluno a carico di 9 appartenenti agli “Irriducibili”, indagati per gli scontri. Contestualmente analoghi provvedimenti sono stati eseguiti dalla Digos di Ferrara, nei confronti di 22 ultras della Spal. Nella circostanza le due opposte fazioni si erano fronteggiate nei pressi di un bar della localita’ bellunese con ripetuti assalti a colpi di bastoni, cinghie, catene ed altre armi improprie. Durante gli scontri rimasero feriti alcuni tifosi.