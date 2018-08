Vaccini, Burioni: “Da Senato pagina infame, e il ministro tace”

Con il via libera del Senato slitta di un anno l’obbligo vaccinale per l’iscrizione dei bambini a scuola. Ma a palazzo Madama, dove l‘emendamento al Milleproroghe del M5s e della Lega ha ricevuto 149 voti favorevoli, 110 contrari e 1 astenuto, nel M5s si apre una crepa visto che la senatrice Elena Fattori non ha seguito l’indicazione del gruppo.