Scandalo Csm, Ermini: “Ferita profonda, o ci riscattiamo o siamo perduti”

SI AUTOSOSPENDONO CRISCUOLI E MORLINI

Durante il Plenum di oggi si sono autosospesi anche i consiglieri Gianluigi Morlini e Paolo Criscuoli.

CRISCUOLI: MI AUTOSOSPENDO, CLIMA DA CACCIA ALLE STREGHE

“In questi giorni è in corso una campagna di stampa che confonde e sovrappone indebitamente i piani di una indagine penale relativa a fatti rispetto ai quali sono del tutto estraneo, come già emerso, con l’attuale attività svolta presso il Consiglio Superiore della Magistratura. Ciò ha offuscato e rischia di compromettere ulteriormente l’immagine e la percezione che dell’organo di governo autonomo della Magistratura hanno i cittadini prima ancora dei magistrati. Per questa ragione, nel rispetto dell’istituzione e del ruolo di componente togato del Consiglio, pur non essendo citato in alcun modo dalla stampa, ho depositato presso la segreteria della Vice Presidenza del Consiglio la comunicazione della volontà di non partecipare all’attività del Consiglio e delle Commissioni fino a quando non sarà ribadito e chiarito, anche dagli organi competenti, la piena correttezza del mio operato, sempre improntato all’assoluto rispetto dei doveri di disciplina ed onore richiesti dalla Costituzione. Vi è un pericoloso clima di caccia alle streghe, spero che questo gesto di responsabilità induca tutti a riflettere”. Così il consigliere del Csm Paolo Criscuoli a pochi minuti dall’avvio del Plenum.

MORLINI: PARTECIPAI A DOPOCENA CON LOTTI CASUALMENTE, IO CORRETTO

“Signor Vice Presidente, siamo tutti consapevoli del terribile momento che sta vivendo l’Istituzione consiliare, e ciascuno di noi è quindi chiamato a fare tutto ciò che può per preservarla. Pur se nessuno mi ha contestato nulla a livello penale o disciplinare, e pur se il mio nome nemmeno è uscito sulla stampa, so di avere, casualmente ed in modo da me non programmato, raggiunto alcuni magistrati ad un dopo cena in cui, ad un certo punto e senza che io lo sapessi o lo potessi prevedere, è intervenuto l’onorevole Lotti. Mi sono quindi poco dopo congedato, ben prima che la serata terminasse, certo di non avere detto o fatto nulla in contrasto con i miei doveri di Consigliere. Pur nella certezza della correttezza del mio comportamento, al fine di evitare che il Csm sia danneggiato da questa situazione e per senso di responsabilità verso le Istituzioni, chiedo di non partecipare all’attività del Consiglio e di essere sostituito nelle Commissioni, in attesa che la mia posizione venga acclarata come pienamente corretta nelle sedi istituzionali”. Così il consigliere togato del Csm, Gianluigi Morlini, nella lettera inviata a David Ermini per comunicargli l’autosospensione.