Energia, Illumia cerca idee innovative… e le trova nella lampada

BOLOGNA – C’è la lampada da tavolo che controlla i consumi di casa e c’è l’interruttore intelligente che comanda elettrodomestici anche a distanza, tramite smartphone o comando vocale. Il sensore che misura i consumi energetici e il “maggiordomo” 2.0 che indica come gestire al meglio gli apparecchi di casa. Ci sono piattaforme web che aiutano a progettare in autonomia la riqualificazione energetica del proprio appartamento, ma anche applicazioni e software che valutano interventi ‘green’ per migliorare la propria impresa.

Sono solo alcune delle idee coltivate da giovani startup e raccolte da Illumia, con la call lanciata nel marzo scorso proprio per cercare prodotti innovativi da sviluppare e lanciare sul mercato. In un mese (il bando scadeva il 15 aprile) sono arrivate oltre 50 candidature che Illumia, in collaborazione con l’incubatore Wylab, ha selezionato fino a scremare gli otto ‘finalisti’ che hanno partecipato oggi alla giornata conclusiva del contest, nella sede di Illumia a Bologna.

A vincere è stato il progetto Igloo, sviluppato dal cagliaritano Matteo Congiu: una lampada da tavolo ideata per monitorare i consumi elettrici in casa, che si colora in diversi modi in base ai livelli raggiunti. La startup vincitrice si è aggiudicata un contributo da 2.000 euro, tre mesi di incubazione in Wylab e un contratto di collaborazione con Illumia.