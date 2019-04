Europa in pillole 5 aprile - DIRE.it

La Camera dei Comuni ha dato il via libera – con 313 sì e 312 no – alla legge contro il ‘no deal’ imposta da una maggioranza trasversale al governo di Theresa May, che trasforma in obbligo l’impegno di chiedere un’ulteriore proroga della Brexit all’Ue in caso di rischio di divorzio senz’accordo. L’ulteriore estensione dovrebbe arrivare fino al 22 maggio. In questo modo il Regno Unito non parteciperà alle prossime elezioni europee. Intanto May ha avuto il primo incontro con il leader laburista, Jeremy Corbyn, che lo ha definito “utile, ma non risolutivo”