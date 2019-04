Biblioteca estense diventa hi-tech. Felicori: “Modena sia fiera”

MODENA – “La Biblioteca estense, come tanti sanno anche se non tutti, ma lo impareranno, è una delle biblioteche più importanti del mondo. Questo lavoro che oggi presentiamo fa sì che tutto il materiale dell’Estense, dai volumi alle mappe, sarà scansionato e messo a disposizione di tutti gli studiosi, gli appassionati e i curiosi del mondo. Attraverso il loro pc, potranno ammirare la nostra Biblioteca”. Parola di Mauro Felicori, responsabile di Ago-Modena fabbriche culturali, che ‘garantisce’ sull’importanza della digital library della Biblioteca estense universitaria di Modena, il nuovo progetto illustrato oggi nell’ambito del polo Sant’Agostino-Estense.

L’ex direttore della Reggia di Caserta definisce la digitalizzazione dell’Estense come di un “servizio formidabile, che allo stato dell’arte mette Modena tra le migliori esperienze in questo campo: non siamo i primi, ma è quello che fanno le principali biblioteche storiche a livello internazionali. In Italia solo la biblioteca vaticana ha fatto un lavoro più importante, quindi direi che per Modena è un grande orgoglio. Ed è un lavoro che comincia, quindi ci rimbocchiamo le maniche”, sorride il manager culturale.

Felicori considera poi piu’ in generale il polo Sant’Agostino-Estense in progress, in attesa del responso della Soprintendenza sui lavori al Sant’Agostino atteso con impazienza dal sindaco Gian Carlo Muzzarelli: “Stiamo gia’ ridando vita a questo luogo- puntualizza Felicori- col progetto che illustriamo oggi, a breve presenteremo qui anche l’insediamento del Centro interdipartimentale dedicato alle digital humanities e della Future education Modena, questo grosso centro per la didattica e la diffusione culturale.

Quindi, la situazione e’ gia’ in movimento. Certo- riconosce il responsabile Ago- contemporaneamente stiamo lavorando affinche’ ci sia un accordo generale con la Soprintendenza per i lavori di ristrutturazione generale: e’ una cosa che dura da molto tempo, ci sono fondi stanziati e cantieri che possono aprire, bisognera’ trovare un’intesa ragionevole”.

Intanto, si mostra raggiante per la digitalizzazione la stessa direttrice delle Gallerie estensi, Martina Bagnoli: “Abbiamo gia’ in rete 14.500 opere delle nostre collezioni, adesso dobbiamo fare un salto importante con questa nuova piattaforma di collezioni digitali per il patrimonio esteso e importantissimo della Biblioteca estense. Siamo partiti e fra poco vedremo un cambiamento, progressivo, centrato sulla ampia accessibilita’, per tutti, di capolavori in parte conosciuti e in parte sconosciuti o poco conosciuti. Contiamo dunque che questa novita’ incrementi una funzione pubblica generale ma sviluppi pure la ricerca”.

Il prezioso materiale, quindi, potra’ essere non solo sfogliato e consultato, ma anche annotato e comparato con i materiali e gli archivi di altre importanti biblioteche: “La nuova piattaforma Iiif, usata gia’ dalle principali biblioteche internazionali compresa quella Vaticana, aiuta in modo innovativo il ricercatore a paragonare cose tra loro, altrimenti dovrebbe ancora andare sempre in giro per il mondo a studiare…”. E comunque, il progetto aiuta anche a ‘rinfrescare’ la memoria su tutti i tesori disponibili in citta’: “Non c’e’ niente di peggio in questi casi dell’oblio, che sopraggiunge quando non si procede a importanti iniziative come quella che invece presentiamo oggi”, conclude Bagnoli.

A Moderare i lavori alla conferenza di largo Sant’Agostino pensa Paolo Cavicchioli, presidente della Fondazione Cassa di risparmio che finanzia il progetto, il quale passa la palla anche al rettore Unimore Angelo Oreste Andrisano, in presenza del vicesindaco e assessore alla Cultura Gianpietro Cavazza (era atteso anche il sindaco Gian Carlo Muzzarelli, assente per altri impegni istituzionali). Ricapitola Andrisano: “Abbiamo gia’ aperto alla cittadinanza le porte del Teatro anatomico, che meritava di essere restaurato in maniera cosi’ professionale come e’ avvenuto, facendolo tornare agli antichi splendori. Ora stiamo lavorando al Museo anatomico, ricchissimo di reperti storici, e c onseguentemente siamo procedendo nel concentrare in quest’area tutta l’offerta museologica dell’Ateneo. Abbiamo in programma anche un museo della strumentazione scientifica, nell’ambito di un nuovo polo di scienze umane e museali”.