Nato, Mattarella: “Alleanza Atlantica insuperato baluardo di pace”

ROMA – L’Alleanza Atlantica “ha costituito e costituisce un insuperato baluardo di pace in tutta l’area europea e dell’Atlantico del Nord, affiancando alla cooperazione nei settori della sicurezza e della difesa un irrinunciabile foro di dialogo politico”. Lo dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione del LXX anniversario dell’Alleanza Atlantica. Il capo dello Stato ha spiegato: “‘Vivere in pace con tutti i popoli e con tutti i governi’. Cosi’ recita il preambolo del Trattato dell’Atlantico del Nord firmato a Washington il 4 aprile del 1949. Le ragioni di un patto di sicurezza sono enumerate subito dopo: salvaguardare la liberta’ dei popoli, il loro comune retaggio e la loro civilta’, fondati sui principi della democrazia, sulle liberta’ individuali e sulla preminenza del diritto. La Repubblica Italiana ha fatto di questa scelta di adesione a un patto fra Nazioni libere ed eguali un fondamento della propria politica estera. Paesi provati dal dramma del secondo conflitto mondiale ebbero, all’indomani dell’esperienza del blocco di Berlino, la lungimiranza di superare contrasti e di comprendere che i valori vitali di societa’ indipendenti, democratiche e aperte potessero essere efficacemente difesi in un’ampia e omogenea intesa comune, l’Alleanza Atlantica”.

Sergio Mattarella ha aggiunto: “La fine del confronto bipolare ha ampliato il novero delle responsabilita’ a cui la Nato e’ stata chiamata dalla Comunita’ Internazionale, in aderenza alla sua missione di soggetto volto a contribuire alla sicurezza e alla stabilita’. Fronteggiare le nuove minacce alla pace delle rispettive comunita’ e’ compito a cui l’Alleanza e’ stata sollecitata piu’ volte, in un’iniziativa multidimensionale che deve saper guardare anche al suo fianco sud, in un crescente adattamento alle sfide verso le quali si rivolgono oggi prioritariamente le preoccupazioni dei cittadini. Ai Paesi alleati, alle donne e agli uomini dei contingenti impegnati con la loro azione, sotto le insegne della Nato, nei diversi teatri di crisi, giunga oggi il saluto e l’apprezzamento della Repubblica Italiana”.

MATTARELLA: I TRATTATI E GLI ACCORDI SONO UNO STRUMENTO PREZIOSO

“I trattati sono uno strumento prezioso. Lo sono sempre stati, ma lo sono particolarmente adesso. Uno di questi oggi compie settant’anni ed è il Trattato dell’Alleanza Atlantica, che è stato firmato il 4 aprile del 1949. Nei suoi obiettivi, il Trattato indica la pace, la libertà, la democrazia, la prevalenza del diritto sulla forza, e ha contribuito fortemente a mantenere la pace nel mondo in questi decenni”.