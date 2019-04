“Ammore e malavita”, “Quasi amici” e “A raccontare comincia tu”: tutti i programmi stasera in tv

Rai 1

Fiction con protagonista Vittoria Puccini nei panni di Monica Grossi, una donna che si risveglia dopo quattro mesi di coma, a seguito di un incidente avvenuto la stessa notte in cui hanno perso la vita suo marito Gianluca Grossi e l’avvocato Marco De Angelis. La donna, però, non ricorda nulla di tutto questo: la sua memoria è ferma a otto anni prima. È Riccardo, fratello di Gianluca, a rivelarle che Marco era il suo amante e a dichiararle tutto il suo odio per il male che ha fatto alla famiglia.

Rai 2

Ammore e malavita | 21.20

Commedia diretta dai Manetti Bros. Ciro è un temuto killer di Napoli, al servizio di don Vincenzo, detto “il re del pesce”, e dell’astuta moglie donna Maria. La giovane infermiera Fatima è una ragazza onesta e sognatrice, finita per sbaglio in una situazione pericolosa. Ciro riceve l’incarico di sbarazzarsi di quella testimone indesiderata che “ha visto troppo”, ma le cose non vanno come previsto.

Rai 3

Nuovo programma condotto da Raffaella Carrà. Tra ricordi, aneddoti, cadute e successi, sullo schermo prenderà vita un incontro emozionante e di grande complicità, nel corso del quale gli ospiti, lontano dalle luci abbaglianti della ribalta, si racconteranno senza filtri.

Rete 4

Diritto e rovescio | 21.25

Programma di approfondimento politico e di attualità condotto da Paolo Del Debbio. Protagonisti saranno le persone comuni, che potranno raccontare le difficoltà incontrate nella vita quotidiana.

Canale 5

Quasi amici | 21.21

Pluripremiata commedia, campione d’incassi, che racconta l’improbabile amicizia di due persone che provengono da universi lontani: un ricco disabile e il suo badante, un ex detenuto.

Italia 1

Colorado | 21.25

Belen Rodriguez e Paolo Ruffini conducono la ventesima edizione di Colorado, al loro fianco Scintilla, i PanPers e piu’ di 40 artisti che si esibiranno in esilaranti sketch e monologhi comici.

La7

Piazzapulita | 21.15

Programma di approfondimento ed informazione condotto da Corrado Formigli.

Tv8

Inferno | 21.25

Capitolo conclusivo della trilogia tratta dai bestseller di Dan Brown. A causa di un virus mortale, il prof. Langdon si ritrova fuggiasco con una dottoressa, senza ricordare quasi nulla del recente passato.

Nove

La zona rossa: l’Aquila – Dieci anni dopo | 21.30

Programma di approfondimento a 10 anni dal terremoto dell’Aquila.

Real Time

Vite al limite | 21.15

Reality show che racconta le difficoltà che si trovano ad affrontare le persone con problemi di obesità.