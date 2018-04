‘Macbeth’ di Verdi il 4 aprile al cinema in diretta con la Royal Opera House

ROMA – E’ in arrivo un imperdibile appuntamento con il mondo dell’opera: quello con ‘‘, decima opera diispirata all’omonima tragedia di Shakespeare. Questa sera a partire dalle ore 20.15 nei cinema italiani aderenti sarà infatti possibile vedere lin collegamento con la. Macbeth è senza dubbio uno dei capolavori più conosciuti e amati di Shakespeare, la cui storia racconta le vicende del generale dell’esercito del re di Scozia, Macbeth, che dopo aver valorosamente vinto una battaglia si imbatte in tre streghe che gli profetizzano che diventerà sovrano. La profezia sconvolgerà per sempre la sua vita tanto che l’uomo, aiutato dalla moglie Lady Macbeth, arriverà ad assassinare il re di Scozia per divenire egli stesso monarca. L’opera di Verdi, il cui libretto è firmato da Francesco Maria Piave, racconta fedelmente alla tragedia le ambizioni dei coniugi Macbeth e le loro brame di potere, espresse dalla frase shakesperiana: “Prendi l’aspetto del fiore innocente, ma sii il serpente sotto di esso”, che Lady Macbeth dice al marito per indurlo all’omicidio. L’opera vede alla regia, che già nel 2002 aveva diretto la medesima opera alla Royal Opera House, riscuotendo un incredibile successo, tanto che per l’allestimento di stasera, oltre alla presenza della regista, è stata riconfermata quella del costumista, che già nel 2002 aveva incantato gli spettatori con incredibili abiti dai toni del nero e del rosso scarlatto del coreografoe del direttore delle luci. Il direttore d’orchestra sarà invece, nei panni di Macbeth ci sarà il baritono, in quelli di Lady Macbeth il sopranoe in quelli del generale Banco, il basso. Dopo ‘Macbeth’ il prossimo appuntamento con il mondo dell’opera sul grande schermo sarà ilcon, opera dianch’essa trasmessa live nei cinema di tutto il mondo direttamente dal palcoscenico di Covent Garden. La stagione 2017-2018 della Royal Opera House è distribuita in Italia dain collaborazione con Classica HD, MYmovies.it, Sky Arte HD, Amadeus, Danza&Danza e Danzadove, Sipario-La rivista dello spettacolo e British Council. Qui l’elenco dei cinema che stasera trasmetteranno l’opera http://www.nexodigital.it/the-royal-opera-macbeth/