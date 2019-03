VIDEO | Migranti, Caroppo (PerForMHealth): “Non portano le malattie, arrivano sani”

ROMA – “I dati ci dicono che in Italia la percezione del fenomeno migratorio non è corretta, né sui numeri né sul fatto che portino malattie”. Parola di Emanuele Caroppo, segretario generale del Global Permanent Forum on Migration and Health, (PerForMHealth), piattaforma che ha organizzato il primo seminario internazionale sul rapporto tra salute e migrazioni, dal titolo ‘Guarigione dei migranti per guarire il mondo: scenari futuri per la costruzione della pace’, in corso a Roma fino a domani.

All’evento hanno partecipato numerosi soggetti internazionali, così come leader politici e accademici da Europa, Stati Uniti, Messico e Ecuador. Caroppo all’agenzia ‘Dire’ spiega che “la maggior parte dei migranti in Italia come in Europa proviene da Paesi europei”, circa il 38%, stando a statistiche dell’Unione europea.

Quanto a richiedenti asilo e rifugiati da Paesi terzi, “sono poche migliaia” sottolinea l’esperto. Altro dato importante che emerge invece dal Rapporto Osservasalute 2016, dell’Università Cattolica “è che i migranti non rubano il lavoro, anzi vanno ad occupare in Italia proprio le posizioni dei lavori meno retribuiti. Questo- dice ancora Emanuele Caroppo- fa sì che si perda il capitale umano che questi migranti portano con sé. Se venissero integrati meglio, senza strumentalizzazioni, avrebbero un impatto nettamente più positivo sull’economia del nostro Paese”. Il seminario è anche occasione per combattere il pregiudizio secondo cui i migranti portino malattie: “Quando arrivano nei nostri Paesi sono per lo più sani”.

I dati raccolti nel corso di numerose indagini epidemiologiche hanno permesso di definire quello che gli esperti hanno chiamato ‘effetto del migrante sano’. Questo tiene conto del fatto che arrivino soggetti per lo più in buona salute, e di età giovane, pesando anche meno sul sistema sanitario e anche su quello pensionistico del Paese che li accoglie. Gli stessi report dimostrano anche la minor incidenza di patologie come diabete, cancro, depressione, ipertensione. Anche l’Istituto Nazionale per la Medicina delle Migrazioni e della Povertà (Inpm) sconfessa l’esistenza di un’emergenza sanitaria.

I dati dell’Inpm rivelano al contrario un crescente deterioramento delle condizioni di salute della popolazione immigrata nel periodo post-migratorio, a seguito dell’esposizione “continua e reiterata a fattori di rischio connessi ad una situazione di povertà e disagio sociale: “Lo stress per la mancanza di lavoro ad esempio aumenta il disagio psichico” dice Caroppo, che aggiunge: “Il movimento migratorio di per sé è un fattore di stress, rispetto al quale ogni essere umano risponde con meccanismi fisiologici che attivano una serie di risposte, dalle immunitarie alle psicologiche”.

Ciò può determinare stati depressivi, ansia, ma anche “disagio psichico molto più importante”. Per l’esperto quindi la soluzione è l’integrazione: “maggiore inclusione sociale fa sì che il fattore di stress legato alle migrazioni si riduca. Pertanto l’Italia deve migliorare le politiche di inclusione – naturalmente in collaborazione con l’Unione europea – nonché la comunicazione da parte dei media del fenomeno migratorio”. I pregiudizi insomma derivano dalla diffusione di dati non corretti. In questo senso, conclude il segretario generale di PerForMHealth, “va limitato l’uso strumentale che si fa del tema migranti”.

PerForMHealth nasce nel 2018 su iniziativa del centro di Ricerca Hera dell’Università Cattolica, dall’Istituto Rielo per lo Sviluppo Integrale e dall’Agenzia di Ricerche e Legislazione (Arel). L’obiettivo ultimo è individuare scenari di intervento per garantire il diritto alla salute del migrante e la sua influenza sulla pace nel mondo.