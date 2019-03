“Il nome della Rosa – La serie”, “Eyes wide shut” e “Casino Royale”: tutti i programmi stasera in tv

ROMA – Stasera appuntamento imperdibile per tutti i fan di Umberto Eco, con il primo appuntamento su Rai 1 con la serie evento “Il nome della Rosa”. Su Rai 2 si ride con un altro atteso ritorno, quello della comicità di “Made in Sud”, mentre per i cinefili l’appuntamento è su Iris (21.20) con il testamento cinematografico di Stanley Kubrick, “Eyes Wide Shut”.

RAI 1

Il nome della Rosa – La serie | 21.25

La serie evento “Il nome della Rosa” arriva in prima visione su Rai 1. Otto episodi, girati in lingua inglese tra gli studi di Cinecitta’, l’Abruzzo e l’Umbria, per quattro appuntamenti imperdibili: protagonista il best seller di Umberto Eco che torna in vita grazie a Giacomo Battiato. Protagonisti John Turturro, Rupert Everett, Damian Hardung, Fabrizio Bentivoglio, Stefano Fresi, Antonia Fotaras, Greta Scarano e Roberto Herlitzka.

Rai 2 Made in Sud | 21.20 Torna su Rai2 la comicità “Made in sud” lo show comico, prodotto in collaborazione con Tunnel Produzioni, con tante novità, a partire dalla conduzione, affidata a Stefano De Martino al suo debutto al fianco di Fatima Trotta. Rai 3 Autumn in New York | 21.15 Film drammatico con Richard Gere e Winona Ryder. Will Keane, playboy quarantottenne proprietario di un ristorante, incontra Charlotte Fielding, spensierata ragazza con la metà dei suoi anni. Quella che sembrava una storiella d’amore destinata a spegnersi presto, diverrà qualcosa di molto più profondo quando Charlotte confiderà a Will di essere affetta da un male incurabile. Rete 4 Quarta Repubblica | 21.30 Il nuovo programma condotto da Nicola Porro affronta temi d’attualita’, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti. Canale 5 “L’isola dei famosi” | 21.20 Reality show condotto da Alessia Marcuzzi nel quale un gruppo di personaggi famosi viene lasciato su un’isola con il compito di sopravvivere e di non essere eliminati dal gioco. Italia 1 Fast & Furious – Solo parti originali | 21.25 Terzo capitolo della saga con Vin Diesel e Paul Walker. L’agente O’Conner e Dom Toretto, devono affrontare un comune nemico, trafficante di eroina. La7