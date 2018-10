Migranti, Fico: "Italia deve essere multiculturale" - DIRE.it

ROMA – In tutto il paese esistono centinaia di migliaia di buone pratiche. Fatte dai comuni, dalle associazioni, dalle fondazioni. In questo momento non bisogna polarizzare lo scontro, ma volare molto piu’ alto e arrivare a comprendere chi oggi ha difficolta’ nell’accoglienza. E’ molto importante non giudicare, non puntare il dito. Bisogna comprendere”. Cosi’ il presidente della Camera Roberto Fico chiude l’incontro tra associazioni che si occupano di integrazione.