“Anche in Toscana è caccia al nero”: spari a Pistoia

DON BIANCALANI PRETE SCOMODO VICINO AI MIGRANTI

I colpi di pistola partiti ieri sera in direzione di un migrante africano, ospite della parrocchia di Vicofaro a Pistoia, riportano agli onori della cronaca don Massimo Biancalani. E’ stato lui, su facebook, a denunciare l’aggressione subita dal migrante, probabilmente con una scacciacani. Il tutto avviene a circa un anno da un altro episodio di cronaca che portò il parroco sulle prime pagine nazionali.

Era fine agosto dell’anno scorso, infatti, quando don Massimo Biancalani si fece ritrarre in alcune foto con dei ragazzi di colore che lui stesso aveva accompagnato in una piscina come premio per aver lavorato come cuochi e camerieri per una onlus, con la didascalia ‘Loro sono la mia patria, i fascisti e i razzisti i miei nemici’.

Tra le altre iniziative di don Biancalani, spesso accusato di voler apparire troppo su tv e giornali, anche la ‘Pizzeria dal rifugiato’, con margherite e capricciose sfornate e servite direttamente da ragazzi africani, e altre dichiarazioni anti-Salvini sull’immigrazione. Come quando disse, poco più di un mese fa, disse: “Non si lasciano in mezzo al mare per giorni persone che rischiano la vita”.