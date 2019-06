Mercatone Uno, Calenda: “Di Maio non si siede ai tavoli di crisi”

ROMA – “I tavoli di crisi sono fuori controllo, Di Maio arrogantemente ha tolto una persona che sapeva fare quel lavoro e ci ha messo un incapace”. Lo ha detto l’ex ministro Carlo Calenda oggi su Radio 24. Rispondendo ad una domanda sulle chiusure di Mercatone Uno e Whirpool, l’ex titolare dello Sviluppo economico ha fatto riferimento alla sostituzione di Giampiero Castano con Giorgio Sorial alla guida della task force sulle crisi aziendali del Mise.

“Nessuno dà a Di Maio responsabilità che non ha. Ce ne ha una che però secondo me è gigantesca: non si siede ai tavoli di crisi”, ha detto Calenda.

