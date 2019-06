ROMA – Lina Wertmuller riceverà l’Oscar alla carriera. Ad annunciare la notizia l’Academy of Motion Picture Arts & Sciences. Insieme a lei, nella notte più importante del cinema, lo stesso riconoscimento verrà consegnato anche a David Lynch, Wes Studi e Geena Davis.

CHI E’ LINA WERTMULLER

Nata il 14 agosto del 1928, con ascendenze lucane e svizzere ma cresciuta a Roma, Lina è stata allieva dell’Accademia Teatrale di Pietro Sharoff, autrice e regista alla radio e in televisione, aiuto regista di Federico Fellini, e prima donna ad ottenere la candidatura all’Oscar per la regia (per il film Pasqualino Settebellezze). Insignita del Golden Globe nel 2009 e del David di Donatello nel 2010, è cittadina onoraria di Napoli.