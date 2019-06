Tenta di rapire una bambina ad Albano, uomo denunciato a piede libero

ROMA – E’ stato denunciato a piede libero e non arrestato, come appreso in un primo momento, l’uomo di 44 anni che due giorni fa ha tentato di rapire una bambina di 9 anni in strada ad Albano. L’episodio si è verificato l’1 giugno scorso alle 22.30 circa, nella cittadina ai Castelli romani. La piccola stava passeggiando in bicicletta in compagnia della nonna, quando l’uomo ha tentato di afferrare la piccola ma è caduto a terra ed è stato bloccato da alcuni passanti in attesa dell’arrivo della Polizia.