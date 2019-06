Rifiuti, scoperta e sequestrata a Comiso maxi discarica

ROMA – Scoperta una maxi discarica abusiva a Comiso, nel Ragusano, in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico. In un’area di tremila metri quadrati, con uno sviluppo in altezza di circa 15 metri, i carabinieri del Noe di Catania hanno scoperto oltre 45mila metri cubi di inerti e materiale in cemento. Sul posto è intervenuto il personale dll’Arpa di Ragusa, che ha eseguito i primi campionamenti di materiale. La discarica, che si trova in località ‘Muraglia di Comiso’, è stata sequestrata e i proprietari sono stati denunciati per gestione di rifiuti non autorizzata, discarica abusiva, esecuzione di opere su beni con vincolo paesaggistico senza autorizzazione e deturpamento di bellezze naturali.