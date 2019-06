VIDEO | A Ferrara spunta candidato leghista pistolero. Il Viminale: “Video del 2014, ora non ha armi”

BOLOGNA – “Sdraiato, sul mio letto, ho lei con me, le abbiamo dato una pulitina anche se ha un problemino di ritorno, la teniamo perchè è bella. Spero che questo video (che si scoprirà poi essere del 2014) venga visto, anche criticato, ma l’importante è che venga condiviso perchè questi pensieri secondo me vanno amplificati in modo che siano contagiosi, e quando uno riesce a contagiare con queste cose qui è un successo”. “Lei” è una pistola e a mostrarla in video spiegando che la porta a letto con sè è Stefano Solaroli, candidato come consigliere comunale leghista di Ferrara, che domenica 9 giugno deve scegliere al ballottaggio se avere come sindaco Alan Fabbri (Lega) oppure Aldo Modenesi (centrosinistra).

La pistola in questione è una “Beretta 70, 1979, intonsa”, come spiega lui stesso nel prosieguo del video. La notizia del leghista ‘pistolero’ in poco tempo fa il giro del web e scatena una bufera. A metà pomeriggio interviene direttamente il Viminale, spiegando che quel video risale al 2014, e proprio quel video è costato a Solaroli il ritiro dell’arma.