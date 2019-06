FOTO | “L’anno che verrà”, le luminarie di Dalla saranno vendute all’asta

Per partecipare alla cena (100 euro a persona) è obbligatoria la prenotazione, i posti a disposizione sono 350. Il menù è a cura degli chef e dei ristoratori dell’associazione Tour-tlen, che si sono messi a disposizione gratuitamente.

Una cena con le portate a tema Dalla

Tutti i piatti citano alcuni delle più celebri canzoni di Dalla: “Com’è profondo il mare” è l’antipasto a base di tartare di tonno con acqua di mare in gel, mentre i tortellini in brodo sono in abbinamento con “Tu non mi basti mai“. Seduti a tavola si potrà scoprire cosa c’è di “Disperato erotico stomp” nel risotto al nero di seppia di Max Poggi, e “Cosa sarà”, o meglio, ‘come sarà’ la faraona alla bolognese di Vincenzo Vottero. Il dolce è un “Orfeo bianco”. Le luminarie sono costate circa 30.000 euro e con l’asta i commercianti sperano di superare di un bel po’ questa cifra. Per questo, spiega Simone Dionisi, presidente del Consorzio di via D’Azeglio, hanno preferito procedere per lotto separati senza prevedere la vendita ‘in blocco’ di tutte le luminarie.

Luci potrebbero andare allo stadio Dall’Ara o all’Unipol Arena

Nei mesi scorsi, peraltro, si era parlato di un interessamento sia da parte del Bologna Calcio, che vorrebbe esporre il testo de “L’anno che verrà” allo stadio, che di Claudio Sabatini, che le vorrebbe per l’Unipol Arena. In ogni caso, se vogliono tutta la canzone, dovranno partecipare all’asta per tutti i singoli lotti. L’asta sarà realizzata in collaborazione con Sotheby’s e con la Galleria d’arte Maggiore, ma per il momento, trattandosi di un evento ‘charity’, non è stata fissata ancora una base d’asta. Chi volesse partecipare dovrà essere presente alla cena.