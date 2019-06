Africa, l’Etiopia sbaglia la mappa: furia social in Somalia

ROMA – “Ma voi su questa mappa la Somalia la vedete?“. Domanda apparentemente innocua, forse tendenziosa, certo capace di scatenare sui social l’ira di una nazione e spingere al passo indietro la diplomazia di un gigante africano. E’ accaduto che sulla cartina geografica pubblicata dal ministero degli Esteri dell’Etiopia la Somalia proprio non ci fosse. O meglio fosse inglobata dal potente vicino, con aggiuntivo scorno: sulla mappa fa Stato a sé il Somaliland, provincia separatista di fatto indipendente, non riconosciuta né da Mogadiscio né dall’Onu.

Ad accorgersene per primo e a porre la domanda, innescando furie nazionaliste con annesse citazioni della guerra di frontiera per l’Ogaden, è stato il corrispondente di ‘Voice of America’ Maruf Harun. E pazienza poi che sulla carta – e qui non c’entrano stereotipi o ignoranze europee – i due Congo fossero un Paese solo.

Ad Addis Abeba, a ogni modo, hanno provato a chiudere il caso. “Ci scusiamo sinceramente per la confusione e le incomprensioni causate dall’incidente” ha fatto sapere il ministero degli Esteri, aggiungendo di essere al lavoro per capire come mai la mappa “sia finita” online.