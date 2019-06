‘Apes revolution’, ‘Grande Fratello’ e ‘Report’: i programmi stasera in tv

ROMA – In prima serata approfondimenti e talk show, ma anche film e reality.

Tratta dal romanzo di Daniel Speck la miniserie racconta la storia degli immigrati italiani dagli anni ’60, dal loro primo approdo, ai giorni nostri, attraverso gli occhi dei primi immigrati, delle persone che incontrarono, dei loro amori, del loro lavoro e di come sono riusciti a creare in Germania la loro nuova casa.

Unici -Non Stop. La stagione dei talenti | 21.20

Non Stop ha rappresentato nel mondo della televisione italiana, un programma rivoluzionario che ha aperto la strada a un nuovo modo di fare il varietà. “La trasmissione che vanta il maggior numero di tentativi di imitazione”, come recitava il suo stesso sottotitolo. Il programma ripercorre attraverso i protagonisti del programma un intero periodo storico, la seconda metà degli anni ’70.

Cosa unisce gruppi ultras spietati e vicini alle ‘ndrine calabresi, teoricamente appartenenti a schieramenti opposti? Report indaga ancora sulla ‘spy-story’ del suicidio del tifoso juventino che curava i rapporti tra la dirigenza bianconera e la curva dove si era infiltrata la ‘ndrangheta. Ma l’inchiesta di Federico Ruffo sugli ultras si allarga anche ad altri club.

Rete 4

Nicola Porro conduce il programma di approfondimento di Rete4, dedicato ad economia e politica.

Italia 1

Apes revolution – Il del pianeta delle scimmie | 21.30

Siamo sull’orlo di una guerra tra scimmie e umani, che deciderà la specie dominante sulla Terra.

La7

Tutte le donne della mia vita | 21.15

Davide è un cuoco di successo che esercita la professione in cucina e in camera da letto, dove seduce le donne mescolando fascino e spezie. A causa di un embolo finisce in camera iperbarica. Il malore lo costringe a ripercorrere la sua vita e le donne, numerose, che l’hanno condivisa.

Tv8

Karate Kid III – La sfida finale | 21.35

Terzo e ultimo episodio della saga: Daniel, ormai campione di arti marziali, si trova insieme al suo vecchio maestro di fronte ad un vecchio nemico, l’allenatore tirannico e folle.

Nove

Fantozzi subisce ancora | 21.25

Nella Megaditta, non appena arrivati in ufficio gli impiegati se ne vanno tutti, lasciando Fantozzi da solo a coprirli. Il ragioniere riesce, tramite complicati meccanismi, a svolgere le mansioni di tutta l’azienda; quando i colleghi sono appena tornati, il direttore Lobbiam punisce proprio Fantozzi, che si è allontanato per un momento, credendolo l’unico assenteista.

Real Time

La clinica per rinascere: Obesity Center Caserta | 21.10

Gli episodi raccontano storie di persone obese che hanno deciso di prendere in mano la propria vita e cambiarla, tornando a un peso normale.