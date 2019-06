Salvini: “Chiederò un incontro al Papa”

ROMA – Al Papa non è mai arrivata una richiesta di incontro da parte di Matteo Salvini? “E’ vero”, risponde il vicepremier e leader della Lega a ‘Non e’ l’Arena su La 7. “Ho letto cose surreali sui giornali- aggiunge il ministro dell’Interno- ho letto che il Papa si rifiuta di incontrare Salvini ma io non ho mai chiesto un incontro con il Papa perché il Papa ha tanti impegni. Io ne sarei felice e onorato, semplicemente non mi è mai stato negato un incontro perchè io non l’ho mai richiesto”.

Salvini aggiunge: “Se il Papa decidesse di concedermi 5 minuti del suo tempo gli spiegherei come sto svolgendo il mio mandato da ministro dell’Interno: rispetto tutti ma non tollero’ l’illegalità”. Il leader del Carroccio alla fine aggiunge: “Chiedero’ un incontro senza dirlo pubblicamente, così la cosa non si presterà a polemiche”.