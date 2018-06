Salvini: “Quello che non c’è nel contratto di governo non si tocca”

ROMA – “Nel contratto c’è scritto scritto che va ridiscusso il progetto con i francesi, altre opere non sono in discussione”. Lo dice Matteo Salvini, leader della Lega e vicepremier, durante la sua tappa a Catania in Sicilia, a chi gli chiede del destino delle infrastrutture come Tav e Pedemontana.

Il riferimento è alle posizioni del neo ministro delle infrastrutture, Danilo Toninelli (M5S), che non ha mai nascosto la propria contrarietà al progetto Tav, ma rassicura anche i pentastellati sulle posizioni del leghista Fontana, neo ministro per la Famiglia, contrario alle unioni civili.

“Con i 5 Stelle c’è un’alleanza sul contratto, non un’alleanza politica. Alle elezioni andremo separati- specifica Salvini- e cio’ che non è nel contratto non viene preso in discussione, cosi’ si evita di litigare”.