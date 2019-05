Tg Scuola, edizione del 3 maggio 2019

Futura Leonardo

“Pochi come Leonardo hanno avuto la forza e la capacità di creare il futuro, il nostro futuro, quello del mondo che abitiamo”. Così il Ministro dell’istruzione Marco Bussetti ha inaugurato le celebrazioni dedicate a Leonardo Da Vinci in occasione del cinquecentesimo anniversario della sua morte. Si è aperta così, a Roma, #FuturaLeonardo, la tre giorni che vede protagonisti studenti e docenti con laboratori, gare di idee, una caccia al tesoro digitale e visite guidate. Ma anche buone pratiche, performance artistiche e installazioni.

‘Frammenti’, il primo ciak del film degli studenti di via Sarandì

Stessi luoghi, nuovi protagonisti. A sett’anni di distanza, torna al cinema la palazzina in cui Vittorio De Sica giro’ ‘Ladri di biciclette’. Ma ad animare il set, questa volta sono i giovani studenti dell’istituto ‘Via Sarandì’ di Roma, che stanno girando le prime scene del loro lungometraggio. Scritto, girato e montato dai ragazzi, ‘Frammenti’ è un vero e proprio omaggio al neorealismo interpretato in chiave moderna. Sviluppato da Alveare Cinema grazie a un bando Miur-Mibac, il film ha coinvolto complessivamente circa 80 ragazzi degli indirizzi audiovisivo, grafico e figurativo dell’istituto ‘Via Sarandì’. Divisi in gruppi, gli studenti hanno seguito tutte le fasi di realizzazione del film, con la supervisione di tutor professionisti.

Il sogno di Matteo: giocare con la nazionale di pallanuoto

Matteo Biancolilla, frequenta il penultimo anno dello scientifico, ha diciotto anni e un grande sogno, ecco l’intervista.

Dalle scuole:

Liceo Copernico di Bologna

Gli studenti della scuola insieme ai loro coetanei del liceo musicale ‘Lucio Dalla’ di Bologna e dello scientifico ‘Galilei’ di Palermo’, realizzeranno un requiem in onore delle vittime della strage di Ustica.

Istituto Liceti di Rapallo

Studenti protagonisti dell’hackathon dedicato alla riqualificazione del territorio dietro alla sede dell’istituto.

Istituto superiore ‘Keynes’ di Gazzada

Gli studenti, finalisti al concorso della fondazione Falcone, hanno ideato un gioco da tavolo per parlare della lotta antimafia.

Liceo Minghetti di Bologna

Un lavoro senza sosta quello degli studenti coinvolti nel progetto cinema per realizzare il loro corto in collaborazione con il Yougabout Film Festival e altri istituti della città.