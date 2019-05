Europa in pillole del 3 maggio - DIRE.it

Nel primo trimestre il Pil nell’Eurozona è salito dello 0,4 per cento, e nella Ue dello 0,5 per cento. Lo ha fatto sapere l’Eurostat, sottolineando che nel trimestre precedente era cresciuto rispettivamente dello 0,2 per cento e dello 0,3 per cento. Si tratta di un’accelerazione rispetto alla fine dello scorso anno, che conferma i segnali di ripresa emersi nelle ultime settimane. Tra i Paesi dell’Ue, da notare l’ottima performance della Spagna, con il Pil che nel primo trimestre si è attestato sullo 0,7 per cento congiunturale, un decimo di punto in più rispetto al risultato precedente.