Sclerosi Multipla, da Aism e Inps nuova Comunicazione tecnico-scientifica

La ‘Comunicazione tecnico scientifica per l’accertamento degli stati invalidanti correlati alla sclerosi multipla’, intanto, interviene “sia sull’accertamento dell’invalidita’, sia dello stato di handicap, sia della disabilita’ ai fini lavorativi- ha spiegato ancora Raffaele Migliorini, dirigente medico-legale Inps- rappresentando una buona pratica che, come dimostrano i dati, sta producendo un decisivo miglioramento del processo valutativo che viene riconosciuto sia dagli operatori che dai cittadini. La strada che stiamo percorrendo assieme con Aism e’ un modello collaborativo di particolare valore che l’istituto sta espandendo anche ad altre patologie”.

In cinque documenti regionali di approvazione dei Percorsi diagnostico terapeutico assistenziali per la Sclerosi multipla la Comunicazione viene espressamente recepita come riferimento e raccomandazione da assumere in tutto il territorio regionale per assicurare un adeguato giudizio medico legale nella realta’ della Ss. Le regioni sono: Veneto, Sicilia, Friuli, Calabria, Emilia Romagna. “I risultati, confermati dal ‘Barometro della Sm 2018’ di prossima uscita- hanno fatto infine sapere durante la conferenza- attestano come questo strumento si sia rivelato di grande impatto nel migliorare il processo valutativo nella sclerosi multipla, con una significativa riduzione nel corso degli anni delle persone con Sm che si dichiarano insoddisfatte del giudizio ricevuto”.