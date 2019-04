Sentenze e ricorsi su vitalizi, la prima è Ilona Staller: udienza il 10 aprile

ROMA – Ilona Staller il 10 aprile aprira’ la serie delle sentenze sui ricorsi contro i tagli ai vitalizi. In quella giornata, infatti, e’ prevista l’udienza contro la delibera che ricalcola, su base contributiva, gli assegni agli ex deputati. Come sottolinea il suo legale, Luca Di Carlo, “Ilona Staller sara’ la prima ad avere giustizia sul taglio del vitalizio.

L’ex onorevole, oltre gli anni di legislatura, ha pagato i contributi integrativi di tasca propria, versando nelle mani della Camera dei deputati una somma di denaro per avere il vitalizio promessogli. Sono tantissimi gli ex onorevoli che hanno fatto ricorso, ma lei e’ la prima ad affrontarlo”. “Dove sono finiti poi i contributi integrativi versati dall’onorevole Ilona Staller?- conclude Di Carlo, conosciuto come ‘L’avvocato del diavolo’- Tutto il processo e’ politicizzato, tutti sono personalmente responsabili, chiedero’ un risarcimento milionario che verra’ devoluto”.