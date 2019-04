L’Aquila, a dieci anni dal terremoto splendidi edifici e ancora macerie

IL LAVORO SVOLTO FINORA

A dieci anni dal terremoto sono oltre 25 i monumenti restaurati in città e nel territorio, 320 gli aggregati approvati (di cui 55 nel cratere), in gran parte ultimati, per un totale di oltre 1.500 milioni di euro di contributi per il patrimonio culturale pubblico e privato della citta’.

Dei 247 interventi programmati dal Segretariato regionale per i Beni culturali, al momento sono stati ultimati poco meno del 50% contro i 116 ancora non avviati e i 19 in corso, per un ammontare complessivo di 226 milioni di euro, a cui hanno contribuito con donazioni anche Paesi esteri (Russia, Francia, Germania e Kazakistan, per un totale di 17 milioni di euro) e numerosi enti e associazioni (per un totale di 11,3 milioni di euro) che hanno permesso di realizzare 21 interventi.

Un lavoro eccezionale quello svolto dagli istituti territoriali del Ministero dei beni culturali, i quali hanno operato in costante sinergia – e in rete con i diversi protagonisti del sistema ‘ricostruzione’ e le comunità locali – per il restauro di monumenti, opere d’arte, aree archeologiche, beni librari ed archivistici, gravemente danneggiati dal sisma.

PROSSIME RIAPERTURE

Per il decennale del sisma e’ attesa la riapertura di Santa Maria del Soccorso, la chiesa adiacente il cimitero comunale, che tornera’ agibile a fine aprile 2019. Il mese successivo sara’ la volta di San Silvestro, edificio di culto duramente provato dal sisma del 2009, sia negli aspetti strutturali che nella parte decorativa. A giugno 2019 sara’ la volta dell’ex Teatro San Filippo, situato all’interno di una chiesa non piu’ adibita al culto. Con l’arrivo dell’estate a L’Aquila verra’ restituito Palazzo Ardinghelli (tra giugno e luglio 2019), che dovrebbe ospitare una sede del museo Maxxi di Roma. A contribuire al suo restauro sono stati i fondi messi a disposizione del governo russo, che ha dato il proprio supporto anche per la chiesa di San Gregorio Magno, la quale dovrebbe tornare agibile a settembre 2019.