“Che Tempo Che Fa”, “Sherlock Holmes” e “The Good Doctor”: tutti i programmi stasera in tv

ROMA – Programmi di approfondimento, fiction e reality show non mancheranno domenica 3 marzo in tv. Da non perdere su Tv 20 (ore 21.20) “Sherlock Holmes”, condensato di azione e divertimento con Robert Downey Jr. e Jude Law.

Rai 1 Che tempo che fa | 20.35 Programma di approfondimento condotto da Fabio Fazio, insieme a Filippa Lagerback e a Luciana Littizzetto. Ospite di questa puntata il Presidente della Repubblica Francese Emmanuel Macron. Rai 2 The Good Doctor | 21.20 Settimo episodio della seconda stagione della serie che racconta le vicende di Shaun Murphy (interpretato da Freddie Highmore), un giovane chirurgo autistico con la Sindrome del Savant. Rai 3 Amore criminale | 21.20 Le storie di donne vittime di femminicidio protagoniste del programma condotto da Veronica Pivetti, raccontate attraverso ricostruzioni, materiale documentaristico e testimonianze dirette. Rete 4 Fire with fire | 21.30 Thriller d’azione con protagonista un vigile del fuoco testimone di un omicidio. Il suo senso civico lo spingerà a testimoniare contro il mandante, un potente boss della zona. Canale 5 Non mentire | 21.35 Fiction drammatica con Alessandro Preziosi e Greta Scarano. Alla frustrazione di Laura per il mancato arresto di Andrea si aggiunge anche la rabbia, quando scopre che sua sorella Caterina e Tommaso hanno da tempo una relazione. Italia 1 Le Iene | 21.10 Programma di informazione irriverente condotto da Nadia Toffa, Giulio Golia, Matteo Viviani e Filippo Roma. La7 Non è l’Arena | 20.30 Programma di approfondimento su fatti di cronaca e politica condotto da Massimo Giletti. Tv8 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti | 21.25 Primo episodio della quinta serie. Lilia, Angela, Isayas e Pedro accompagnano Alessandro in Russia, Cina, Eritrea e Cuba. Quale sara’ il miglior cenone di Capodanno in un ristorante straniero a Milano? Nove Porgi l’altra guancia | 21.25 Film ad alto contenuto di risate e cazzotti con Bud Spencer e Terence Hill. Real Time 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni | 20.20 E’ possibile innamorarsi in 90 giorni di uno sconosciuto? Questa la domanda attorno a cui ruota questo reality show.