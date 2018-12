Sclerosi multipla, 400 giovani Aism si incontrano a Roma

ROMA – Le storie di centinaia di ragazzi con sclerosi multipla, il loro coraggio e la voglia di confrontarsi, di unire le forze per affrontare la malattia. Nel 50esimo anniversario di Aism arriva anche la decima edizione del convegno dedicato ai giovani dell’associazione. In oltre 400 si sono riuniti a Roma per due giorni di laboratori, gruppi di lavoro, presentazioni e lezioni di esperti, ma soprattutto per incontrarsi e fare rete: “Vedere tante persone con la tua stessa malattia che riescono a conviverci ti cambia la vita”, dice una giovane volontaria. I giovani con SM in Italia sono 2.450, di cui oltre la metà neodiagnosticati.

L’evento

Soprattutto a questi ultimi è dedicato l’evento: ricercatori, neurologi e terapisti, fisiatri, riabilitatori, psicologi, avvocati, assistenti sociali ed esperti di alimentazione rispondono alle loro domande, dando consigli su come gestire al meglio la malattia. Oggi, infatti, grazie ai progressi della medicina, scoprire di avere la SM non equivale necessariamente a ricevere un verdetto di invalidità. “Abbiamo delle basi solide per affrontare la malattia- racconta Ilaria, membro Aism e cofondatrice del convegno Giovani- un giovane che riceve la diagnosi puo’ curarsi subito e contenere il più possibile la malattia”.

Intanto tra i corridoi del LifeStyle Hotel, sede del congresso, tra un incontro e l’altro decine di ragazzi passeggiano, chiacchierano e si fanno selfie spensieratamente. “L’aspettativa dei giovani oggi è proiettata sulla qualità della vita- spiega Roberto Furlan, capogruppo Unità di Neuroimmunologia Clinica dell’Istituto Scientifico S. Raffaele di Milano- le domande sono cambiate, non sono più ‘diventerò diversamente abile? Perderò delle abilità fisiche?’. Sono invece ‘come gestisco la mia gravidanza? Quanto posso fare questo tipo di lavoro?'”. Insomma, “l’orizzonte si è spostato dalla paura del futuro immediato a una preoccupazione per la qualità della vita”, conclude Furlan.