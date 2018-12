ROMA – Programmi di approfondimento, reality show e buon cinema non mancheranno nella prima serata di domenica 2 dicembre. Tra i film da non perdere, questa sera su Rai Movie andrà in onda “Mine Vaganti”, di Ferzan Ozpetek, in ricordo dell’attore Ennio Fantastichini prematuramente scomparso. Questa interpretazione gli valse il David di Donatello come Miglior attore non protagonista. A seguire il film dei Manetti Bros “L’arrivo di Wang”.

Rai 1

Che tempo che fa | 20.35

Programma di approfondimento condotto da Fabio Fazio, insieme a Filippa Lagerback e a Luciana Littizzetto.

Rai 2

NCIS | 21.05

Serie televisiva poliziesca statunitense con protagonista la squadra di agenti speciali della Naval Criminal Investigative Service.

Rai 3

Le ragazze del ‘68 | 21.15

Programma condotto da Gloria Guida: un viaggio nella memoria Italiana attraverso racconti personali al femminile.

Rete 4

Commando | 21.25

Film d’azione del 1986 in cui Arnold Schwarzenegger è un colonnello ricattato dai rapitori di sua figlia.

Canale 5

New Amsterdam | 21.20

Serie tv che racconta la storia vera di Max Goodwin, un medico americano che tenterà di migliorare il sistema ospedaliero per aiutare i suoi pazienti.

Italia 1

Le Iene | 21.25

Programma di informazione irriverente condotto da Nadia Toffa, Giulio Golia, Matteo Viviani e Filippo Roma.

La7

Non è l’Arena | 20.30

Programma di approfondimento su fatti di cronaca e politica condotto da Massimo Giletti

Tv8

La notte dei Record | 21.25

Pathos e adrenalina alla base dello show condotto da Enrico Papi. I concorrenti di questo talent show dimostreranno di essere i migliori al mondo nelle loro specialità e lo faranno nel minor tempo possibile

Nove

Camionisti in trattoria | 20.40

Docu-reality condotto da Chef Rubio alla ricerca delle migliori trattorie d’Italia frequentate dai camionisti.

Real Time

90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni | 21.10

E’ possibile innamorarsi in 90 giorni di uno sconosciuto? Questa la domanda attorno a cui ruota questo reality show.