Database e app personalizzate, Sifo e il futuro della sanità digitale

NAPOLI – Cruscotti aziendali per la registrazione e il monitoraggio dei dati, app personalizzate in grado di aiutare i pazienti a ricordarsi di prendere la terapia e dispositivi medici all’avanguardia ‘etichettati’ con tecnologia Rfid in sala operatoria per essere sempre tracciabili. La ‘digital health’ è indubbiamente il futuro, ma quanto è realizzabile nell’Italia di oggi, compatibilmente con il pressante problema delle risorse finanziarie? Di questo si è discusso nell’ultima giornata del 39^ congresso Sifo, la Società dei farmacisti ospedalieri e dei servizi farmaceutici delle aziende sanitarie, che si chiude oggi a Napoli. Il tema della sanità digitale è stato analizzato in una sessione plenaria, molto partecipata, dal titolo “Digital Health: evoluzione delle attività farmaceutiche tra rischi e opportunità”.

LA MOLE DI DATI

“L’innovazione digitale conta tantissimo nella nostra professione. Il punto è che noi abbiamo a disposizione una marea di dati inutilizzati e non riusciamo a trasformarli in informazioni- afferma Alessandro D’Arpino, consigliere nazionale Sifo e tutor della sessione-. Tutte le informazioni che arrivano dalle app, dalle tecnologie Rfid, dai database che gestiamo normalmente come quelli di magazzino, rappresentano informazioni che devono essere restituite ai medici: sono fondamentali perchè servono per prendere decisioni per i singoli pazienti e quindi si traducono in qualità dei trattamenti”.

LE APP IN SANITÀ

Nella sessione sono state prese in rassegna tutte le novità in tema di app, in particolare quelle che aiutano il paziente a migliorare l’aderenza alla terapia consentendogli di tenere un ‘diario’ delle assunzioni di farmaci. “Le app sono il tassello mancante per avere la certezza che i pazienti i farmaci li prendano veramente- spiega ancora D’Arpino-, altrimenti siamo fermi alla prescrizione del medico e alla dispensazione del farmaco, poi cosa succede a casa non lo sappiamo. Dobbiamo fare in modo di essere certi che la terapia prescritta e dispensata diventi anche una vera e propria somministrazione, nei tempi giusti, e questo possiamo farlo grazie alle app. La priorità è sempre la stessa, che tutte queste dati confluiscano all’interno dei nostri sistemi per restituirci informazioni”.