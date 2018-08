Kaos, il cane eroe di Amatrice, è stato ucciso con veleno per lumache

ROMA – Sarebbe morto avvelenato da un prodotto chimico usato in agricoltura contro le lumache Kaos, il cane-eroe impegnato nei soccorsi del terremoto del centro Italia, da Amatrice a Norcia. A quanto si apprende, dagli esami finali dell’IZS di Abruzzo-Molise, emerge che Kaos è morto per avvelenamento da metaldeide, un prodotto chimico usato in agricoltura proprio come lumachicida.

Al momento non è ancora noto se la morte è sopraggiunta per avvelenamento doloso o per assunzione involontaria da parte dell’animale. Questo aspetto sarà valutato dall’inchiesta in corso dei servizi veterinari locali e dell’autorità giudiziaria. Gli esiti degli esami sono stati inviati alla Procura.

