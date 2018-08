Mare, cene e gite: ecco l’estate dei ragazzi dell’Osa

A settembre i ragazzi, sempre in piccoli gruppi, riprenderanno ad andare al mare per una settimana presso una struttura balneare del Circeo accompagnati dagli operatori Osa per ritornare la sera a casa. Il divertimento è assicurato grazie all’animazione presente nello stabilimento, ma anche dalle attività didattiche che vengono promesse dagli operatori Osa. Non mancano inoltre attività più ludiche come le passeggiate di gruppo in spiaggia o giochi sulla sabbia e raccolta di conchiglie o altri materiali naturali che possono essere riutilizzati, per creare manufatti nei laboratori che si svolgono d’inverno. E ancora tornei di briscola che si disputano tra alcuni clienti dello stabilimento e gli ospiti Osa. Lo scopo è unire e integrare le persone per abbattere quelle barriere architettoniche mentali. “Il gruppo minori, in totale 25, è composto da ragazzi provenienti da famiglie con difficoltà economiche ma anche socio-familiari come alcolismo, tossicodipendenza o con procedimenti penali in atto. Anche in questi casi la missione di ogni operatore Osa è far vivere a questi bambini delle vacanze per quanto possibili normali- ha proseguito la responsabile- che i genitori non riescono ad assicurare perchè mancano l’attenzione e la cura necessarie”.

“A giugno i ragazzi hanno organizzato anche delle cene presso il centro avvalendosi del laboratorio di cucina, e ci sono state anche uscite serali, naturalmente accompagnati dai nostri operatori. A settembre, prima dell’inizio delle scuole, tutti al mare per salutare la bella stagione”. “I ragazzi del gruppo Appartamento minori di Frosinone, in totale 11 – per la maggior parte minori stranieri non accompagnati e mamme con bambino – sono coinvolti anche loro in attività esterne, come le uscite al parco acquatico e le gite al mare. Momenti di vita quotidiana per alcune persone persino banali che sono invece in grado di regalare un sorriso a questi bambini”, ha concluso Fabrizi. Esperienze di vita quotidiana che si intrecciano a storie di vita per niente semplici che regalano un inestimabile senso di liberta’ e di spensieratezza a queste persone. L’obiettivo di Osa da sempre è fare in modo che i giovani che frequentano queste strutture conducano un’esistenza come tutti gli altri loro coetanei.