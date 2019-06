VIDEO | Folla selfie con Salvini, ministro a ragazzo di colore: “Porta rispetto”

ROMA – Una affollata sessione di selfie per il ministro dell’Interno Matteo Salvini, al termine della parata del 2 giugno. Ai Fori Imperiali decine di persone si mettono in fila per uno scatto con il titolare del Viminale. Tra queste anche un ragazzo di colore, che evidentemente non contento del primo selfie ne chiede un altro.

Salvini sbotta: “Ma l’abbiam fatta la foto fratello. E che diamine, porta rispetto alle persone”, gli dice indicandogli un disabile che attende il suo turno. Al giovane respinto non resta che allontanarsi.