VIDEO | Fico dedica il 2 giugno a tutti, “anche rom e sinti”. Salvini lo attacca

ROMA – “Il 2 giugno è la Festa di tutti gli italiani. Non ci devono essere polemiche sterili e strumentali. Nel cielo sventola la bandiera della Repubblica, che significa libertà, democrazia e rispetto di tutte le persone che si trovano sul nostro territorio. La grandezza della Repubblica è nell’appartenere a tutti e la sua Festa va dedicata a tutti gli italiani, e anche a tutti i migranti che si trovano nel nostro Paese, a tutte le comunità, incluse quelle più piccole e più deboli, così come a tutte le vittime dell’Olocausto, agli ebrei, ai rom e ai sinti“. Lo ha detto il presidente della camera Roberto Fico a margine della parata del 2 giugno a Roma.

“La nostra Repubblica– spiega- non fa differenze di sesso, razza o opinioni politiche. La sua bandiera sventola per tutti. La Repubblica garantisce i diritti e distribuisce i doveri. E si rafforza e si rinnova ogni giorno con il coraggio, non con la paura”.

SALVINI A FICO: MIGRANTI E ROM? IO LA DEDICO A ITALIANI

“Io dedico la Festa della Repubblica all’Italia e agli Italiani, alle nostre donne e uomini in divisa che, con coraggio e passione, difendono la sicurezza, l’onore e il futuro del nostro Paese e dei nostri figli”. Lo scrive su twitter il vicepremier e ministro Matteo Salvini, che replica così alle parole del presidente della camera che a margine della parata del 2 giugno ha ricordato, insieme agli italiani, anche “tutti i migranti che si trovano in Italia “e “tutte le comunità, anche quelle minori e più deboli, ai rom e ai sinti”.

MELONI: FICO? M5S AL GOVERNO OFFESA PER FORZE ARMATE E ITALIA

“Dopo Conte che rinuncia ai fucili per finanziare borse di studio per la pace e Trenta che destina la parata del 2 giugno all’inclusione, Fico dedica la Festa della Repubblica italiana a ‘migranti e rom’. Il M5S al governo è un’offesa per lo Stato, le Forze Armate e l’Italia intera!”. Lo scrive su twitter Giorgia Meloni.

SANTANCHÈ: FICO HA BISOGNO DI SUPPORTO PSICOLOGICO

“Per il presidente Fico quella del 2 giugno non è la festa della repubblica italiana, ma è dedicata a rom e migranti. Credo che abbia bisogno di un supporto psicologico…”. Lo scrive su twitter Daniela Santanchè.