VIDEO | Venezia, nave da crociera contro la banchina. Brugnaro: “Stop a grandi navi, lo diciamo da 8 anni”

ZAIA: TONINELLI DECIDA SUBITO SU GRANDI NAVI

“Stiamo ancora discutendo dell’applicazione di un decreto che porta i nomi dei ministri Clini e Passera che non è né vano né superfluo ricordare che furono titolari di dicastero nell’ormai lontano governo Monti. Stiamo parlando del 2011 mentre le proposte della Regione del Veneto e del Comune di Venezia per una viabilità delle grandi navi giacciono presso i ministeri interessati da anni. Il ministro dell’infrastrutture decida qualcosa; non si può più attendere“. Così il governatore del Veneto Luca Zaia, interviene in merito all’incidente che questa mattina ha coinvolto una nave da crociera Msc, che si è schiantata sulla banchina di San Basilio, colpendo anche il battello fluviale River Countess.

“L’incidente avrebbe potuto risolversi in tragedia“, prosegue Zaia, secondo cui “le proposte di Comune e Regione sono sagge e fattibili, prevedono una viabilità alternativa e la possibilità di per le navi di manovrare in condizioni di assoluta sicurezza”. Il ministro alle Infrastrutture Danilo Toninelli “decida subito”, ribadisce Zaia. “Ha anche l’opportunità e la fortuna di avere proposte realizzabili immediatamente che vengono dal territorio e dagli enti maggiormente coinvolti”.

TONINELLI: GRANDI NAVI NON DEVONO PIÙ PASSARE DA GIUDECCA

“L’incidente di oggi al porto di Venezia dimostra che le grandi navi non devono più passare dalla Giudecca. Dopo tanti anni di inerzia, finalmente siamo vicini ad una soluzione definitiva per tutelare sia la laguna che il turismo”. Lo scrive su twitter il ministro delle Infrastrutture e trasporti Danilo Toninelli.

COSTA: NO A GRANDI NAVI, VICINI A SOLUZIONE

“Quello che è successo nel porto di Venezia è la conferma di quello che diciamo da tempo: le Grandi Navi non devono passare dalla Giudecca. Per questo da mesi insieme ai ministri Toninelli e Bonisoli stiamo lavorando per spostarle e siamo vicini alla soluzione”. Lo scrive su twitter Sergio Costa, ministro dell’Ambiente.

BONISOLI: GRANDI NAVI LONTANO DALLA LAGUNA

“L’incidente che si è verificato oggi, a Venezia, è l ‘ennesima conferma che le grandi navi non devono più passare per la Giudecca. Ed è per questo che il Mibac, alcuni mesi fa, ha posto il vincolo su tre canali di Venezia, e sta lavorando alacremente al tavolo interministeriale per il blocco delle grandi navi in laguna, insieme con il Mit e al ministero dell’Ambiente. Oltre alla tutela della città patrimonio Unesco, bisogna salvaguardare l’ambiente e l’incolumità di cittadini e turisti”. E’ quanto afferma in una nota il ministro per i Beni e le Attività culturali, Alberto Bonisoli.