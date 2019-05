Spinta dal basso a Bologna dilaga la poesia per ragazzi

BOLOGNA – Incursioni a sorpresa nelle scuole, spettacoli e letture in teatri, strade, parchi e anche centri commerciali: nella “bassa bolognese” irrompe la prima edizione del festival di poesia per ragazzi, realizzata grazie al sostegno dei cittadini e una campagna di crowdfunding. Da oggi a domenica, a Castel Maggiore e nelle sue frazioni, Sabbiuno, Trebbo di Reno e Primo maggio, “Junior poetry festival” sarà “una quattro giorni che inonderà di poesia la ‘bassa bolognese'” organizzata dalla cooperativa culturale Giannino Stoppani (costola dell’omonima libreria per ragazzi), l’accademia Drosselmeir, la Scuola per librai e il Centro studi letteratura per ragazzi e la libreria Lèggere Leggére, con il sostegno del Comune di Castel Maggiore e dell’Unione Reno-Galliera.

Anche se il festival è stato quasi ‘improvvisato’, in breve tempo gli organizzatori hanno raccolto quasi 6.000 euro grazie ad una campagna di crowdfunding. “Per allenarci ad ascoltare la bellezza e a vederla anche dove sembra non esserci. Perché ci piace giocare con il ritmo, la musica, il suono delle parole. Perché anche da piccoli si è arrabbiati, felici, disperati, innamorati ed è bello trovare in quel che altri hanno scritto le parole per dirlo”, con queste parole, gli organizzatori hanno convinto gli oltre 132 sostenitori virtuali che hanno reso possibile la realizzazione del festival. Numerosi gli ospiti di rilevanza nazionale e non solo che hanno raccolto l’invito al Junior Poetry Festival: da Alessandro Riccioni e Bernard Friot, anche direttori artistici, fino a Roberto Piumini.