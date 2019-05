E’ boom di codici sconto, nel 2018 oltre sei milioni di italiani hanno usato quelli online

ROMA – Il trend degli ultimi anni conferma che gli acquisti online effettuati mediante l’utilizzo di vantaggiosi codici sconto sono in crescente aumento in Italia. Tra tutti i siti internet che offrono la possibilità di ottenere gratuitamente codici sconto validi e che permettono di risparmiare molto sul prezzo di base c’è sicuramente Piucodicisconto.com , realtà italiana fondata da Alberto Reghelin, Davide Baù e Andrea Boffo.

Nel 2018 oltre sei milioni di italiani hanno scelto di approfittare di coupon e buoni, soprattutto in alcuni periodi dell’anno come il Black Friday, vero e proprio appuntamento imperdibile con lo shopping online, durante i Saldi Online e naturalmente durante il Cyber Monday.

Anche in Italia dunque, nonostante qualche resistenza da parte dei meno giovani e meno abituati alla tecnologia e agli acquisti online, il fenomeno dell’utilizzo di sconti da usare sui siti internet per l’acquisto di ogni genere di merce è in forte aumento, e continuerà a crescere nei prossimi anni. Si tratta di una realtà già consolidata all’estero, e che in Italia vede Roma, Milano e Napoli come città capolista, seguite da Torino e Bologna. Le regioni più coinvolte dagli acquisti online sono Lombardia, Lazio e Campania, la regione meno attiva in tal senso risulta invece essere il Molise.

Trovare i codici sconto è davvero facile, anche se sul web si può facilmente incappare in coupon che promettono un risparmio, ma che poi non si rivelano affatto funzionanti, è necessario quindi scegliere il sito giusto da monitorare periodicamente per ricevere gli sconti; siti come Piucodicisconto.com, online da anni, offrono un servizio innovativo ed unico, garantendo un’ottima esperienza di acquisto per il consumatore e la verifica continua dei codici che sono sempre funzionanti. Nel 2019 sempre più persone cercheranno il risparmio online, scegliendo di acquistare ogni tipo di bene sul web, a caccia di sconti sostanziosi e vantaggiosi.

Anche se in Italia c’è ancora tanta diffidenza circa gli acquisti online, è sicuramente vero che si sta assistendo ad un’inversione di tendenza; in particolare i giovani d’età compresa tra i 18 e i 44 anni si fida dell’online, sa come si acquista in rete e qual è il modo sicuro per farlo, ecco perché siti come Più Codici Sconto hanno fortuna e sono destinati ad averne sempre di più in futuro. Fornire agli utenti un codice sconto significa aumentare di 6 volte la possibilità di vendita, si capisce quindi perché i negozianti abbiano tutti gli interessi a collaborare con siti che offrono deal e sconti, visto che farlo permette loro di incrementare le vendite e quindi il fatturato.

Più Codici Sconto si propone di fornire offerte in continuo aggiornamento, che diano all’utente non solo concrete possibilità di risparmio, ma anche gadget a fronte di un acquisto, possibilità di non pagare le spese di spedizione, omaggi periodici, percentuali di sconto a seconda della tipologia di bene acquistato. Il codice sconto è un codice alfanumerico che si inserisce sul sito del negozio prescelto e che consente di godere immediatamente dei benefici, tra i codici più ricercati dagli utenti ci sono quelli per Amazon, che si conferma leader assoluto nelle vendite, seguito dalle offerte di Groupon e infine da quelle per il Black Friday, queste ultime capaci di attirare moltissimi consumatori.

Per il futuro il fenomeno è in crescita, e per non restare mai a corto di codici Piucodicisconto.com oltre al sito ufficiale ha pensato di dare la possibilità a tutti di installare l’estensione ufficiale per il browser, per ricevere i codici e le offerte appena sono disponibili, e per non perderne nemmeno uno. La missione quotidiana del sito di sconti è quella di mettere il cliente al centro di tutto, e di regalargli il prezzo più basso sul mercato in ogni occasione d’acquisto.