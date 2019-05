Netflix, film e serie tv disponibili da maggio

ROMA – Nuovo mese, nuovi titoli per la piattaforma streaming più famosa al mondo. A maggio sbarcano su Netflix classici cinematografici come The Blues Brothers e E.T. l’extraterrestre e titoli più recenti, campioni d’incassi al botteghino, come Mad Max e Interstellar.

Dal 17 aprile disponibile anche il film di Paolo Virzì, vincitore di 5 David di Donatello, “La pazza gioia”, storia di due donne psicologicamente fragili e della loro amicizia, nata in un istituto terapeutico nel quale sono costrette a vivere a causa dei loro trascorsi.

Per i più piccoli, da non perdere il cartoon Disney “Cars 3” mentre i fan Marvel, disperati dopo l’uscita al cinema di Avengers EndGame, dal 28 maggio potranno consolarsi con Spider-Man: Homecoming.

QUARTA STAGIONE PER LUCIFER

Sul fronte delle serie tv, dall’8 maggio arriva la quarta attesissima stagione di “Lucifer”, con protagonista l’affascinante ‘diavolo redento’ interpretato da Tom Ellis.

DAL 17 MAGGIO I NUOVI EPISODI DI ‘THE RAIN’

Il 17 maggio via libera alla seconda stagione di ‘The Rain’, la prima serie originale danese. Creata da Jannik Tai Mosholt, Esben Toft Jacobsen e Christian Potalivo, la serie tornerà con i suoi protagonisti, tra cui Lucas Lynggaard Tønnesen, Alba August e Mikkel Følsgaard.

LA PRIMA STAGIONE DI WHAT/IF

Tra i nuovi titoli da non perdere (disponibile dal 24 maggio) c’è What/If, la nuova serie tv targata Netflix: 10 episodi con protagonista Renée Zellweger.

What/If è una serie thriller neo-noir, ambientata al tempo dei social network, in cui persone normali scelgono di compiere azioni totalmente inaccettabili, generando un catastrofico effetto domino. Al centro della prima stagione una coppia di giovani sposi accetta un’offerta redditizia, ma moralmente discutibile, da parte di una misteriosa benefattrice, interpretata da Renée Zellweger.

Nel cast oltre Renée Zellweger (Ritorno a Cold Mountain, Jerry Maguire), Jane Levy (Castle Rock, Suburgatory), Blake Jenner (American Animals, Glee), Samantha Ware (Glee), Keith Powers (Famous in Love), Daniella Pineda (Jurassic World – Il Regno Distrutto), Juan Castano (Shades of Blue), John Clarence Stewart (Luke Cage) e Dave Annable (Brothers & Sisters – Segreti di famiglia).

COME VENDERE DROGA ON LINE (IN FRETTA)

Sul fronte delle novità, incuriosisce la nuova serie Netflix tedesca “Come vendere droga on line (in fretta), una sorta di Breaking Bad in versione adolescenziale. Protagonista un teenager che per fare colpo su una ragazza inizia a vendere stupefacenti via Internet direttamente dalla sua cameretta. La serie tv sarà disponibile dal 31 maggio.