Tg Pediatria, edizione del 2 maggio 2019

ALLERGIE, STUDI SIAIP SU AUMENTO PATOLOGIE NEI BAMBINI

L’aumento delle patologie allergiche e immunologiche nei bambini è da collegare “a motivazioni di carattere ambientale, poiché la genetica è sempre la stessa”. Ne è convinto il presidente della Siaip, Gianluigi Marseglia, che porterà due tipologie di studi scientifici al congresso di Milano, in programma dal 17 al 19 maggio su ‘Il futuro che avanza’, e al 75esimo congresso di Pediatria della Sip a Bologna, dal 29 maggio all’1 giugno.

CARENZA PEDIATRI, LE PROPOSTE DEL VENETO PER COLMARE GAP

Il Veneto sta provando a risolvere l’eccessiva carenza di pediatri. Due le proposte cardine per sanare questo gap: il Piano sociosanitario regionale 2019-2023, approvato dal Consiglio nel dicembre 2018, e ora la “fresca proposta della giunta regionale sulle nuove schede di dotazione ospedaliera”. Secondo Simone Rugolotto, presidente della sezione Veneto della Sip, le novità si trovano all’interno di questi due documenti.

‘DIVENTERÒ GRANDE’, AL VIA A MATERA IL V CONGRESSO SISPE

‘Diventerò grande’, con queste parole si aprirà dal 9 all’12 maggio a Matera il V congresso nazionale del Sindacato italiano specialisti pediatri. Ad anticipare i temi alla Dire è il presidente Teresa Mazzone.

FORMAZIONE, 13-16 MAGGIO CORSO SU ECOGRAFIA A PISTOIA

“L’ecografia sta diventando un ausilio importante per il medico, ma la formazione viene fornita solo in parte durante le scuole di specialità”. A farlo sapere è Rino Agostiniani, membro del consiglio direttivo della Sip, che aggiunge: “Come Sip abbiamo ideato e programmato dei percorsi formativi. Alcuni sono già strutturati- precisa- come il corso Ecoped che proponiamo da oltre 10 anni nella struttura di Pediatria dell’Ospedale San Jacopo di Pistoia. Inoltre, sperimenteremo presso l’Ospedale Bambino Gesù dei corsi base di ecografia per consentire ai pediatri di apprendere rapidamente modalità di valutazione estremamente utili per i bilanci di salute”. Le date dei prossimi corsi Ecoped a Pistoia saranno dal 13 al 16 maggio e dal 9 al 12 settembre.

SAN MARINO, APERTE ISCRIZIONI MASTER INTERATENEO SU PEDIATRIA

Realizzare un percorso formativo di approfondimento delle conoscenze teorico-pratiche in campo di prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie acute e croniche dell’età pediatrico adolescenziale, anche nell’ambito delle principali sub-specialità pediatriche. È l’obiettivo del Master interateneo di I livello in Pediatria Generale e Specialità Pediatriche attivato dall’Università degli Studi della Repubblica di San Marino e dall’Università degli Studi del Piemonte Orientale. Sarà possibile preiscriversi fino all?11 luglio. Il corso approfondirà le conoscenze della fisiologia e fisiopatologia dei principali fenomeni evolutivi delle età pediatrica; offrirà nozioni di nutrizione e di conoscenza sull’importanza delle attività sportive e affronterà elementi basilari di pediatria sociale: dalle migrazioni alla comunicazione multiculturale, dagli abusi, agli affidi e alle adozioni.