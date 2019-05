Violenza donne, oggi alla Dire se ne parla con Finocchiaro e Manente

ROMA – “Diversa da tutte le altre: la violenza di genere. La battaglia da combattere per fermarla”. E’ il titolo dell’approfondimento DireDonne di oggi che andra’ in onda alle 15, in diretta Fb, dalla redazione dell’Agenzia Dire, con Anna Finocchiaro, politica, magistrata e ex ministra delle Pari opportunità; con Teresa Manente, penalista e docente in materia dei diritti delle donne e di violenza contro le donne e Sandra Zampa, giornalista, che modererà l’incontro.

IN 4 MESI 20 DONNE VITTIME DI FEMMINICIDIO

L’ultima vittima dell’anno in corso, Alice Bredice, ha perso la vita il 28 aprile. Le prime due, Luisa Minghè e Luisa Zardo, sono morte nello stesso giorno, il 9 gennaio. In quattro mesi sono state venti le donne uccise dal marito, o dal convivente, dal fidanzato, o dall’ex. Ma la violenza di genere si manifesta in una “gamma di comportamenti previcatori” che sono fisici, sessuali, psicologici, economici, persecutori. È l’articolo 1 della Dichiarazione ONU sull’eliminazione della violenza contro le donne a fornire un’esaustiva definizione del fenomeno: “ogni atto di violenza fondato sul genere che abbia come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata”.

Secondo un rapporto OMS si tratta di un problema di salute planetario che interessa oltre il 35% di tutte le donne. Nel 2017 sono state 49.152 le donne che si sono rivolte ai centri antiviolenza. 106 le vittime di femminicidio nei primi otto mesi del 2018. La battaglia va combattuta da parte di tutti e a tutti i livelli: dalla prevenzione alla cura, sul piano culturale e dei diritti. Secondo Grovio, organismo del Consiglio d’Europa titolato a monitorare l’applicazione della Convenzione di Istanbul, l’Italia “non fa abbastanza per combattere femminicidi e violenze di genere”. Siamo quindi molto, troppo lontani dal traguardo per non doverci interrogare e per non interpellare le istituzioni al riguardo.

LE PARTECIPANTI ALLA TAVOLA ROTONDA

Teresa Manente

Teresa Manente svolge la propria attività professionale esclusivamente nel settore penale, esperta nella difesa dei diritti delle donne vittime di violenza di genere e dei minori vittime di violenza. Per l’impegno svolto in favore delle donne e dei bambini vittime di violenza ha ricevuto encomio dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano l’ 8 marzo 2008.

Anna Finocchiaro

Laureatasi in giurisprudenza nel 1978 all’Università degli Studi di Catania, Anna Finocchiaro, nel 1981 diventa funzionario della Banca d’Italia nella filiale di Savona. Pretore a Leonforte dal 1982 al 1985, è stata sostituto procuratore nel tribunale di Catania fino al 1987. Alle elezioni politiche di quell’anno viene eletta alla Camera dei Deputati, nelle liste del Partito Comunista Italiano. Alle successive elezioni politiche del 1992 viene rieletta deputato, nelle liste del Partito Democratico della Sinistra. Nel 2006 (XV Legislatura) è nominata capogruppo a Palazzo Madama del gruppo parlamentare de L’Ulivo. Il 12 dicembre 2016 viene nominata ministra per i rapporti con il Parlamento del governo Gentiloni, succedendo a Maria Elena Boschi. Diviene ministra 20 anni dopo il primo incarico ministeriale avuto nel governo Prodi I.

