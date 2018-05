Il re del reggaeton arriva a Roma: Nicky Jam in concerto il 25 maggio all’Ex Dogana

Un nuovo album in uscita a fine estate

Una nuova produzione discografica che include altri featuring con nomi prestigiosi della scena internazionale musicale. All’evento, realizzato da Planet Production che vanta la partecipazione di partner importanti seguirà un party reggaeton con Deejay Descontrol. Aveva solo 11 anni Nicky Rivera Caminero, al secolo Nicky Jam, quando ha firmato il suo primo album di esordio, poi il matrimonio artistico con Daddy Yankee: i due insieme hanno creato importanti successi musicali prima di sciogliersi dopo qualche anno per motivi personali. È stato allora che Nicky Jam ha deciso di trascorrere in Colombia un breve periodo della sua vita: tre anni (dal 2007 al 2010), un passaggio obbligato per il rapper deciso a tornare in scena dopo una fase down e raggiungere così un’elevata maturazione artistica.

Il successo dell’estate

La sua carriera raggiunge la vetta nel 2015 quando lancia, insieme ad Enrique Iglesias il singolo “El perdon”: il brano si è aggiudicato il disco d’oro a Berlino, Francia e Paesi Bassi, il disco di platino in Italia, Messico e Spagna e ancora il disco di diamante in Polonia.