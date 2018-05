‘Mappa il randagio’: ecco l’app per scovare lupi ibridi e cani randagi

A fronte di circa 2mila lupi, infatti, in Italia si stima la presenza di 700mila cani randagi

“A fronte di circa 2mila lupi, infatti, in Italia si stima la presenza di 700mila cani randagi- spiega una nota- che alimentano gravi minacce per la conservazione del grande predatore, in quanto esiste un dimostrato ed urgente pericolo di ibridazione che inficia il patrimonio genetico del lupo appenninico”.

L’utilizzo della App è facile e coinvolgente

La App è scaricabile dal sito di progetto www.lifemircolupo.it e il suo utilizzo risulta facile e coinvolgente. Cliccando su ‘Fai una foto’ si ha la possibilità di scattare la foto, nominarla, salvarla, pubblicarla e condividerla sui social. Cliccando su ‘Mappa’ appariranno le localizzazioni degli avvistamenti effettuati da chi sta usando l’App. Cliccando su ‘Profilo’, si ha la possibilità di aggiornare le proprie informazioni personali. Infine, alla voce ‘Cerca’, ogni utente potrà vedere tutti gli avvistamenti generati. L’applicazione fornirà, in tempo reale, i dati geo-referenziati dell’avvistamento, permettendo a coloro che operano nei Parchi di avere dati aggiornati sulla presenza di animali vaganti sul territorio. “Un modo facile e coinvolgente- commentano i tecnici di progetto- per suscitare attenzione per le sorti del lupo e del cane e per rafforzare la collaborazione tra gli addetti ai lavori, le forze dell’ordine e la società civile.