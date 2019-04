‘Meraviglie’, ‘Mamma o papà’ e ‘Le Iene’: ecco i programmi stasera in tv

Reality show in cui un gruppo di adolescenti viene catapultato in una ‘scuola all’antica’, famigerato collegio bergamasco Celana. Dopo le edizioni ambientate nel 1960 e nel 1961, quest’anno la nuova classe si trova alle prese con la scuola media unica nata dalla riforma del 1962.

Carta bianca | 21.15

Programma di approfondimento giornalistico su cronaca, politica, economia e ambiente condotto da Bianca Berlinguer.

Rete 4

Il Segreto | 21.25

Soap opera in costume ambientata in Spagna che ruota attorno alle vicissitudini della ricca stirpe dei Montenegro.

Canale 5

Mamma o papà? | 21.35

In prima tv il remake di una commedia francese di successo. Paradossale disputa tra due ex coniugi per evitare l’affidamento dei propri figli. Con Paola Cortellesi e Antonio Albanese.

Italia 1

Le Iene | 21.25

Inchieste giornalistiche e provocazioni satiriche nello stile irriverente e trasgressivo che contraddistingue il programma.

La7

Di Martedì | 21.15

Talk show politico condotto da Giovanni Floris.

Tv 8

Innocenti bugie | 21.30

Film con Tom Cruise e Cameron Diaz. Affascinata da un uomo, in realta’ un infallibile agente segreto, June viene coinvolta in un intricato complotto internazionale.

Nove

Stargate | 21.25

Un giovane egittologo parte con una spedizione militare per scoprire cosa c’è dietro lo Stargate, un grande anello di materiale ignoto, trovato vicino alla piramide di Cheope. La porta conduce in un universo sconosciuto.

Real Time

Primo appuntamento | 21.10

Dating show in cui single si incontrano in un appuntamento al buio.