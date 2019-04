Ecco il nuovo Piano lupo, Costa: “Non servono abbattimenti, ma strategia in 22 azioni”

LEGAMBIENTE: BENE COSTA, PUNTARE SU PREVENZIONE-CONVIVENZA

Soddisfazione di Legambiente per il piano di conservazione e gestione del lupo elaborato dal ministero dell’Ambiente: “Ci auguriamo- dichiara Antonio Nicoletti, responsabile Aree protette e biodiversità di Legambiente- che le Regioni ratifichino questo provvedimento. È un piano necessario per la conservazione e la tutela di questo importante predatore, che valorizza il percorso sperimentato sull’Appennino con il progetto Life Wolfnet, e giustamente punta sulla prevenzione delle predazioni agli animali al pascolo e sulla risoluzione dei conflitti con gli allevatori, rinunciando agli abbattimenti selettivi, che non sono in alcun modo utili a una strategia di convivenza di lungo respiro”.

L’associazione auspica, quindi, che “il documento giunga in tempi rapidi all’approvazione e che si stanzino le risorse necessarie alla messa in atto delle soluzioni di prevenzione”.

ENPA: BENE PIANO COSTA CON LO STOP A OGNI IPOTESI UCCISIONE

“In attesa di conoscere tutti i dettagli del nuovo Piano Lupo non possiamo che esprimere il nostro apprezzamento per una impostazione che va nella giusta direzione: quella di aver accantonato ogni ipotesi di uccisione e di aver puntato con decisione sulla strada, scientificamente valida, della prevenzione”. Enpa commenta così il nuovo ‘Piano di conservazione e gestione del Lupo in Italia’.

“Ora- prosegue Enpa- auspichiamo che le azioni a tutela del lupo siano approvate in tempi brevi. Lo impongono le esigenze di tutela di una specie particolarmente protetta, mai come oggi minacciata dal bracconaggio, dall’antropizzazione, dalle campagne terroristiche di alcune categorie sociali e di alcuni esponenti politici. L’approvazione del Piano Lupo – prosegue Enpa – è necessaria anche per tutelare gli allevatori, soprattutto quelli virtuosi, ponendo in essere quelle misure preventive che si sono mostrate realmente efficaci e che noi chiediamo da tempo”.

Ciò detto, “siamo convinti che l’autorevole iniziativa del ministero dell’Ambiente abbia tutte le carte in regola per segnare una svolta nella convivenza tra uomini e lupi. Una svolta nel segno della biodiversità, della scienza e della ragionevolezza. Di strada da fare ce n’è ancora molta- conclude l’associazione- tuttavia abbiamo fatto un passo molto importante nella giusta direzione. Per noi, questo è il primo coronamento delle molte battaglie che in questi anni abbiamo condotto insieme a milioni di italiani per dire no alla politica delle uccisioni”.

COLDIRETTI: C’È PIANO, È PASSO AVANTI E SALVIAMO LE PECORE

Salvare le migliaia di pecore e capre sbranate, mucche sgozzate e asinelli uccisi lungo tutta la Penisola dove la presenza si è moltiplicata negli ultimi anni con stragi negli allevamenti. E’ quanto chiede la Coldiretti in riferimento al Piano Lupo presentato dal ministro dell’Ambiente Sergio Costa che rappresenta un passo in avanti per cercare di ripristinare una situazione di equilibrio.

“Serve- spiega la Coldiretti- la stessa responsabilità nella difesa degli allevamenti e dei pastori e allevatori che con coraggio continuano a presidiare le montagne e a garantire la bellezza del paesaggio. Non si possono lasciar morire pecore e vitelli e costringere alla fuga migliaia di famiglie che da generazioni popolano le montagne, ma anche i tanti giovani che faticosamente sono tornati per ripristinare la biodiversità perduta con il recupero delle storiche razze italiane. La presenza di branchi di lupi sta scoraggiando in molte aree l’attività di allevamento mettendo a rischio anche il tradizionale trasferimento degli animali in alpeggio che, oltre ad essere una risorsa fondamentale per l’economia montana, rappresenta anche- sottolinea la Coldiretti- un modo per valorizzare il territorio e le tradizioni culturali che lo caratterizzano. Senza i pascoli– sostiene la Coldiretti- le montagne muoiono, l’ambiente si degrada e frane e alluvioni minacciano le città. Ci aspettiamo – conclude la Coldiretti – un impegno concreto per tutelare un bene comune con un sostegno pubblico a sistemi di difesa appropriati e un rapido ed adeguato rimborso dei danni, senza se e senza ma”.