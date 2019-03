“The life of David Gale”, “C’è posta per te” e “Pets – Vita d’animali”: tutti i programmi stasera in tv

ROMA – Film, people show e programmi d’intrattenimento non mancheranno in tv sabato 2 marzo in tv. Per i cinefili, da non perdere su Iris “The life of David Gale” thriller giudiziario sulla pena di morte, con Kevin Spacey e Kate Winslet.

Rai 1

Ora o mai più | 21.25

Programma di intrattenimento in cui 8 cantanti che sono stati all’apice del successo per un determinato periodo di tempo, si sfidano per tornare sulla cresta dell’onda.

Rai 2

S.W.A.T. | 21.05

Serie tv poliziesca americana.

Rai 3

Presa diretta | 21.45

Programma d’inchiesta condotto da Riccardo Iacona.

In Lombardia e anche nel resto del nord del paese gli impianti che trattano i rifiuti sono sempre più ingolfati e i roghi si moltiplicano. Cosa sta accadendo, sta saltando il ciclo dei rifiuti? E poi, dalle terre dei fuochi PresaDiretta si sposta nella “terra del sole e del vento”, il Costa Rica. Il piccolo Stato centroamericano diventerà il primo paese al mondo a utilizzare solo energia da fonti rinnovabili.

Rete 4

I due superpiedi quasipiatti | 21.25

Film ad alto tasso di cazzotti e risate con Bud Spencer e Terence Hill nei panni di due ladruncoli dal cuore buono, il furbo Matt e il massiccio Wilbur, che un giorno si trovano casualmente arruolati nella polizia.

Canale 5

C’è posta per te | 21.20

People show ideato e condotto da Maria De Filippi. Protagoniste le storie delle persone, le loro emozioni e i loro sentimenti.

Italia 1

Pets – Vita d’animali | 21.15

Che cosa fanno gli animali quando noi non siamo a casa? Divertentissimo film d’animazione che esplora la vita dei nostri amici animali durante l’assenza dei padroni.

La7

Little Murders | 21.15

Serie televisiva francese di genere giallo poliziesco ispirata ai romanzi di Agatha Christie.

Tv8

Amore sotto le stelle | 21.30

Film romantico con protagonista un’insegnante trentenne alle prese con una sua alunna di nove anni che aiuterà ad uscire dal guscio nel quale si è nascosta dopo la morte della madre. Le cose si complicheranno quando la donna si innamorerà del padre della piccola.

Nove

Clandestino – American Guns | 21.30

Prosegue il ciclo di inchieste del reporter spagnolo David Beriain.

Real Time

Body Bizzare | 21.10

Reality show che narra le storie di persone affette da patologie misteriose.