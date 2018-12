Antibiotico resistenza, Sifo a sostegno dell’approccio One Health

In questo scenario, quale può essere il ruolo attuale del farmacista ospedaliero nel complesso sistema del monitoraggio dell’uso degli antibiotici? “E’ importante che ogni farmacista ospedaliero, per il suo background culturale, per il ruolo che riveste nei contesti decisionali e per competenze professionali precipue, colga l’opportunità di intervenire attivamente nell’Antimicrobial Stewardship. Partendo dall’analisi delle prescrizioni sia ospedaliere che territoriali, che costituiscono database ricchi di potenzialità, possiamo costruire indicatori di appropriatezza d’uso degli antibiotici e creare una rete di monitoraggio continuo e interconnesso con gli attuali sistemi di sorveglianza microbiologica”.

Nel workshop della Sifo, ampio spazio è stato dato al PNCAR 2017-2020 ed all’approccio integrato One Health (che vede lavorare insieme medicina umana, veterinaria, agricoltura) proposto dal Ministero, seguendo le indicazioni della Commissione europea che già nel giugno 2017 aveva lanciato lo “European One Health Action Plan against Antimicrobial Resistance (AMR)” in cui proprio questo nuovo tipo di approccio guida le azioni in maniera peculiare.

Di che si tratta, per quanto riguarda il nostro Paese? “Dall’analisi degli attuali dati”, risponde concludendo Maria Galdo, “il ministero della Salute, con l’innovativo approccio ‘One health’, ha individuato 6 ambiti di intervento per contrastare il trend in aumento della resistenza batterica, che sono: sorveglianza; prevenzione e controllo delle infezioni; uso corretto degli antibiotici – compresa Antimicrobial-Stewardship; formazione; comunicazione e Informazione; ricerca e innovazione. Con un cronoprogramma puntualmente calato nella pratica quotidiana e molto serrato, l’approccio costituisce una chiara linea da seguire per tutte le Regioni a che noi invitiamo tutti i professionisti coinvolti a seguire fedelmente”.

