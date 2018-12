Commercio, Bologna diventa la capitale del neuromarketing

GURU MARKETING: PRIVACY? NON HO SMARTPHONE APPOSTA

“Non c’è un vero e proprio modo per proteggere i dati se non quello di disconnettersi totalmente dalla rete come ho fatto io”. A dirlo non è un mediattivista o un rivoluzionario antisistema, ma Martin Lindstrom, l’esperto di neuromarketing celebre in tutto il mondo proprio per aver sviluppato l’importanza degli small data, cioè le preferenze di ciascun utente, all’interno delle strategie di marketing.

Intervenuto al Philip Kotler marketing forum, di scena a Bologna al Fico Eataly world il 30 novembre e l’1 dicembre, Lindstrom ammette che “i social network non permettono una vera e propria protezione dei dati totale”, anche se “dal punto di vista delle imprese c’è un modo per proteggere i dati ed è quello che stanno facendo Facebook e Google”.

Ma soprattutto, l’esperto, inserito nelle 100 personalità più influenti del mondo dalla rivista Time nel 2009 e collaboratore dei più importanti marchi mondiali, rivela di non avere lo smartphone per questo motivo.

“Il motivo per cui non ho uno smartphone è proprio perché questo non mi permetterebbe di proteggere la mia privacy. Io sono una persona privata e una pubblica, quindi ho due personalità che sono completamente separate. Il motivo per cui ho scelto di non avere un telefono è proprio perché mi impedirebbe di proteggere la mia privacy”, spiega Lindstrom.

Si ringrazia per la traduzione Elisa Mariani